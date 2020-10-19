ТАК МИЛО ⟩ В Перу обнаружили гигантское изображение кошки, сделанное 2000 лет назад

В Перу археологи обнаружили гигантское изображение кошки. Геоглиф достигает 37 метров в длину, а его возраст, по оценкам специалистов, превышает две тысячи лет, сообщает BBC со ссылкой на министерство культуры латиноамериканского государства, сообщает Eadaily.com.
Животное изображено лежащим на склоне на левом боку. Рисунок найден на плато Наска во время работ по реставрации смотровой площадки. Кошке угрожает исчезновение из-за естественной эрозии, сообщили в министерстве культуры Перу.
Геоглиф отнесли к эпохе позднего Паракаса (примерно с 750 по 100 лет до н. э.), когда изображения кошек были очень популярны, однако рисунок на плато Наска является древнейшим из найденных.
В этом районе обнаружены и другие древние гигантские изображения: люди, животные, геометрические фигуры. Геоглифы Наски уже включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.