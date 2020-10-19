ТАК МИЛО ⟩ В Перу обнаружили гигантское изображение кошки, сделанное 2000 лет назад

Животное изображено лежащим на склоне на левом боку. Рисунок найден на плато Наска во время работ по реставрации смотровой площадки. Кошке угрожает исчезновение из-за естественной эрозии, сообщили в министерстве культуры Перу.

Геоглиф кошки в Перу. ФОТО: Ministry of Culture of Peru / HANDOUT/EPA

Геоглиф отнесли к эпохе позднего Паракаса (примерно с 750 по 100 лет до н. э.), когда изображения кошек были очень популярны, однако рисунок на плато Наска является древнейшим из найденных.