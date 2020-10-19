ВИДЕО ⟩ Зоопсихолог Лаура Кийроя: два способа улучшить жизнь вашей кошки

Что нужно кошкам?

Это зависит от кошки и их количества в доме. Кошке недостаточно просто миски, песочницы и кровати. Особенно, когда речь идет о домашней кошке, необходимо сделать условия жизни более удобными, чтобы животное могло проводить время так же, как и на природе. Например, дворовая кошка имеет возможность ловить добычу, взбираться и точить когти.

Какие самые большие ошибки в обстановке дома совершают люди, заводя кошку?

1. Слишком мало мест для сна - в идеале кошке хотелось бы спать на диване; в уединенном месте, например, в шкафу; под окном, на солнце, а также на полке или в более высоком месте.

2. Больше разных игрушек - независимо от возраста, у вашей кошки должны быть разные игрушки, с которыми можно весело проводить время. Игрушки для кошек не обязательно должны быть дорогими, подойдут и самодельные гаджеты, такие как мячик сделанный из фольгий, бутылочные пробки и пушистые резинки для волос.

Почему кошка во время ласки внезапно может сделать кусь?

Люди часто жалуются, что гладя кошку, внезапно животное может укусить. Таким образом кошка подает сигнал, когда не хочет физического контакта. Позвольте кошке самой инициировать физический контакт.

Вы также можете попробовать правило трех секунд. Сначала погладте кошку в течение трех секунд, а затем делаете паузу на такую ​​же длину, чтобы увидеть, хочет ли кошка остаться или все-таки уйти.