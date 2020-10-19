ЭТО БОМБА! ⟩ Без фильтров и фотошопа: Эшли Грэм сфотографировалась полностью обнаженной

Вчера звезда поделилась в Instagram селфи, на котором она позирует обнаженной. Эшли сфотографировала себя в собственной ванной и не стала обрабатывать снимок — на фото видны ее растяжки, оставшиеся после беременности. «Голая большая девочка», — прокомментировала она снимок.

Подписчики Эшли принялись восхищаться ее смелостью и уверенностью в себе. «Я ненавижу, что это воспринимается как "большая девочка", я не вижу тут ничего, кроме красивой, естественной женщины с формами во всей ее красе. Суперсексуально и женственно», — написала Грэм ее поклонница.

На что модель ей ответила, что свое тело она очень любит. «Я понимаю, о чем вы говорите. Но если вы посмотрите на "большое" как на позитив или любовь, тогда вы будете видеть это так же, как и я. Я люблю свое большое, сильное и красивое тело», — ответила модель.

После того как она родила сына, Грэм стала откровенно рассказывать поклонникам, как изменилось ее тело после беременности. Недавно она поделилась видео своих растяжек, что откликнулось у многих ее поклонниц.