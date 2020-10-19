НИКАКОГО БЮСТГАЛЬТЕРА ⟩ Эстонская звезда, живущая в Париже, обставила премьера Финляндии: ее снимок - просто огонь!

Леллеп написала в Instagram, что вообще не носит лифчик, потому что так делают многие парижанки. Оперная дива считает, что те женщины, кто хочет носить бюстгальтер, носят его, те, кто не хочет, не носят. Никаких строгих правил здесь нет.

«Почему мы решили, что нужно прятать женскую грудь? Почему бы нам не передумать, ведь человеческое тело не является чем-то постыдным», - пишет в соцсети Леллеп. По мнению Трийн, эта фраза и должна стать важным лозунгом.

Фотография, на которой Леллеп позирует без бюстгальтера, появилась в поддержку премьер-министра Финляндии Санны Марин, которая снялась для обложки глянца без белья, чем вызвала волну сплетен на свой счет.