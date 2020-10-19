Пн, 19.10.2020
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ВИДЕО ⟩ Илона Калдре разочарована съемками передачи на местном телевидении, в которой она принимала участие

Илона Калдре

ФОТО: личный архив

Свой видеопост на тему благодарности депутат Йыхвиского волостного собрания Илона Калдре опубликовала в соцсети прямо по дороге домой из Таллинна.

В голосе Илоны слышны нотки разочарования, видимо, случившееся сильно ее задело. И слова, которые Калдре использует для описания своей роли, довольно негативного окраса: «подопытный», «посидела на диванчике». Она не называет передачу, но догадаться легко, ведь не так много телепередач снимается в Таллинне на русском языке. В своем видео Илона также благодарит поклонников за то, что они есть.

Подписчики в комментариях пытаются успокоить Илону, практически единогласно отмечая, что благодарность вообще - качество, многим людям не очень-то свойственное, и просят не переживать.

Смотрите видео!

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