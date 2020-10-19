Гороскоп на 19 октября: каким знакам Зодиака полезно помолчать

Гороскоп на 19 октября говорит, что Девы получат неожиданную поддержку, а Рыбы добьются успеха.
Овен
Не торопитесь жечь проверенные мосты: вам еще могут пригодиться старые связи, которые показались вам уже ненужными.
Телец
Близнецы
Не совершайте дальних поездок и не принимайте серьезных решений. Лучше обратите свой взгляд в прошлое, советует «Сегодня».
Рак
Лев
В этот день от вас потребуется принятие ответственного решения. А детали можно обсудить позже и на ходу.
Дева
Противоречивый день. От вас могут отвернуться друзья, зато поддержка придет с неожиданной стороны.
Мудрость дня заключается не в отстаивании собственной правоты, а в накоплении знаний на будущее.
Скорпион
День проверяет вас на силу воли и выдержку: сколько вы способны продержаться, чтобы не поддаться соблазнам?
Стрелец
Держите язык за зубами, даже если знаете правильный ответ. Иначе вам придется отвечать за чужие ошибки.
Козерог
Обходите стороной сомнительных людей, если не хотите рисковать своей репутацией и добрым именем.
Водолей
Следите за своим языком и не болтайте лишнего, потому что рискуете попасть в неприятную историю.
Рыбы
Старайтесь быть на высоте и понравиться, прежде всего, себе – от этого зависит ваш успех у окружающих.