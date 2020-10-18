Фото ⟩ Без предрассудков и стеснения: пара путешествует по миру голышом

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Одна бельгийская пара привлекла к себе внимание мировой общественности тем, что путешествует ... абсолютно голыми!
Тридцатилетние Ник и Линса де Корте называют себя натуралистами и путешествуют по миру обнаженными везде, где это возможно, пишет Rus.tvnet.lv.
За их приключениями в социальной сети Instagram следят более 32 тысяч подписчиков. У пары, вероятно, было бы больше подписчиков, если бы в прошлом году приложение не заблокировало их аккаунт году из-за обнаженных фотографий.
Голыми они ныряют в прорубь, пьют пиво в португальском баре и гуляют по тропическим лесам Амазонки.