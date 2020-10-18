Бабушка наплевала на возраст и усердно тренируется в зале уже 58 лет, вызывая зависть у молодых

76-летняя фитнес-модель Айрис Девис из Южной Каролины, США, может вызвать зависть у любой молодой девушки. Ведь бабушка не только подтянуто выглядит — благодаря тренировкам она ощущает себя максимум на 30 лет. За свою жизнь Айрис приняла участие в нескольких соревнованиях, хоть и начала поздно — в 50 лет. Однако ей удалось в 2006 году стать самой спортивной женщиной в США, пишет Daily Mail.
Ещё в юности Айрис уехала из родного Дублина, Ирландия, в Лондон в поисках хорошей жизни. Там она познакомилась с будущим мужем, но, к несчастью, их первый ребёнок погиб почти сразу. А после рождения второго девушка потеряла мужа из-за болезни. Чтобы справиться с потерей, Айрис начала ходить в спортзал, где упражнения отвлекали её от горя. Мужчины косились на неё, ведь тогда ещё не было женщин-бодибилдерш, но это ее не остановило, пишет Life.ru.
После вместе с ребёнком девушка переехала в Штаты, и тут её спортивная карьера пошла в гору. Теперь за плечами бабушки несколько успешных чемпионатов и рекордов — жим ногами в 420 кг и звание самой спортивной бабушки в стране. В 74 года Айрис поставила очередной рекорд — подтянулась 21 раз без пауз. Такое для неё выполнить несложно, ведь бабушка занимается четыре раза в неделю и каждый день выполняет полторы тысячи скручиваний.
«Я обожаю то чувство, какое возникает у меня во время тренировки. Адреналин и бодрость бьют ключом. Если вы будете проходить мимо моего дома, то подумаете, что там живёт подросток — я постоянно очень громко слушаю новую клубную музыку, и это длится часами», - говорит Айрис Девис.