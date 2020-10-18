Netflix назвал самый популярный новый сериал года

Согласно заявлению компании, за первые 28 дней 48 миллионов пользователей «записались на прием к «Сестре Рэтчед». Это сделало его самым просматриваемым стартовым сезоном текущего года на платформе, сообщает Lenta.ru.

Премьера сериала «Сестра Рэтчед» состоялась 18 сентября. Он является приквелом фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи. Главную роль в проекте исполнила актриса Сара Полсон. Сериал сразу был продлен на второй сезон.

15 октября американский сервис Netflix локализовал интерфейс для русскоговорящей аудитории в партнерстве с Национальной Медиа Группой (НМГ). Также на платформе стали возможны платежи в российской валюте. Вскоре стало известно, что русскоязычная версия Netflix расстроила зрителей нелепым переводом и удаленными шоу.