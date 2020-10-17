ШОК ⟩ Житель Индии держал жену запертой в туалете полтора года

Соседи супругов обратились к районному офицеру по защите женщин. Прибывшие на место полицейские обнаружила 35-летнюю мать троих детей запертой в туалете площадью 0,8 кв. м.

33-летняя Рамрати в туалете, куда ее поместил супруг ФОТО: Goal Post Media / SWNS/Goal Post Media / SWNS

В этом помещении она провела последние 18 месяцев, а ее супруг не всегда давал ей еду и воду. Женщина была истощена настолько, что не смогла самостоятельно подняться на ноги.

Женщина была сильно истощена ФОТО: Goal Post Media / SWNS/Scanpix

Муж пострадавшей утверждал, что его жена была психически больна и лечилась от расстройства, однако документов, подтверждающих это, не предоставил.

рамрати после освобождения ФОТО: Goal Post Media / SWNS/Scanpix