ШОК ⟩ Житель Индии держал жену запертой в туалете полтора года

Жительницу индийского города Панипат освободили после полуторагодовалого заточения в туалете, куда ее поместил муж. Об этом пишет Iz.ru со ссылкой на Daily Mail.
Соседи супругов обратились к районному офицеру по защите женщин. Прибывшие на место полицейские обнаружила 35-летнюю мать троих детей запертой в туалете площадью 0,8 кв. м.
В этом помещении она провела последние 18 месяцев, а ее супруг не всегда давал ей еду и воду. Женщина была истощена настолько, что не смогла самостоятельно подняться на ноги.
Муж пострадавшей утверждал, что его жена была психически больна и лечилась от расстройства, однако документов, подтверждающих это, не предоставил.
Мужчину заключили под арест. Пострадавшую сначала отвезли в больницу, а затем передали на попечение двоюродной сестре.