Сб, 17.10.2020
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ШОК ⟩ Житель Индии держал жену запертой в туалете полтора года

33-летняя Рамрати в туалете, куда ее поместил супруг

ФОТО: Goal Post Media / SWNS / Scanpix

Жительницу индийского города Панипат освободили после полуторагодовалого заточения в туалете, куда ее поместил муж. Об этом пишет Iz.ru  со ссылкой на Daily Mail.

Соседи супругов обратились к районному офицеру по защите женщин. Прибывшие на место полицейские обнаружила 35-летнюю мать троих детей запертой в туалете площадью 0,8 кв. м.

33-летняя Рамрати в туалете, куда ее поместил супруг

ФОТО: Goal Post Media / SWNS/Goal Post Media / SWNS

В этом помещении она провела последние 18 месяцев, а ее супруг не всегда давал ей еду и воду. Женщина была истощена настолько, что не смогла самостоятельно подняться на ноги.

Женщина была сильно истощена

ФОТО: Goal Post Media / SWNS/Scanpix

Муж пострадавшей утверждал, что его жена была психически больна и лечилась от расстройства, однако документов, подтверждающих это, не предоставил.

рамрати после освобождения

ФОТО: Goal Post Media / SWNS/Scanpix

Мужчину заключили под арест. Пострадавшую сначала отвезли в больницу, а затем передали на попечение двоюродной сестре.

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