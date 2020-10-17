Сб, 17.10.2020
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Пир во время чумы: состоялось торжественное закрытие поварской Олимпиады Bocuse d’Or

15 и 16 октября в Таллинне прошла поварская олимпиада Bocuse d’Or. Торжественное закрытие прошло в Летной гавани.

Жером Бокюз вышел на связь по интернету и сказал, что горд тем, что это мероприятие состоялось. Первое место и золотой Бокюз заработала команда из Норвегии. Повара получили 12 000 евро. Второе место и серебряный Бокюз достались команде-представителю Дании - креативному су-шефу ресторана Geranium. Он получил 9000 евро. Третье место заняла команда из Швеции. Участникам достался бронзовый Бокюз и 6000 евро.

В финал проходят также команды из Исландии, Финляндии, Франции, Эстонии, Швейцарии, Венгрии и Италии.

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