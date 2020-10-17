Пир во время чумы: состоялось торжественное закрытие поварской Олимпиады Bocuse d’Or

Жером Бокюз вышел на связь по интернету и сказал, что горд тем, что это мероприятие состоялось. Первое место и золотой Бокюз заработала команда из Норвегии. Повара получили 12 000 евро. Второе место и серебряный Бокюз достались команде-представителю Дании - креативному су-шефу ресторана Geranium. Он получил 9000 евро. Третье место заняла команда из Швеции. Участникам достался бронзовый Бокюз и 6000 евро.