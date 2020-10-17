Галерея ⟩ Лучшие шеф-повара Европы и их команды на торжественном закрытии отборочного тура Bocuse d’Or в Летной гавани

Сам факт того, что в условиях пандемии это важнейшее для кулинарного мира событие вообще состоялось, отметил сын основоположника конкурса Поля Бокюза Жером, выйдя на связь по интернету. «Я горд, что организаторы соревнований смогли преодолеть множество преград», сказал он.

Первое место и золотой Бокюз заработала команда из Норвегии. Повара получили 12 000 евро. Второе место, серебряный Бокюз и 9000 евро достались команде из Дании. Третье место заняла команда из Швеции. Участники соревнований увезут в Стокгольм статуэтку бронзового Бокюза и 6000 евро.

В финал прошли также команды из Исландии, Финляндии, Франции, Эстонии, Швейцарии, Венгрии и Италии.