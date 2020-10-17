Хотите посмотреть на дочь Путина? Она даже разговаривает, как отец

Накануне в столице России состоялся «круглый стол» на тему редактирования генома половых клеток, а также человеческого эмбриона. Мероприятие научного характера вела Мария Воронцова, называемая в СМИ старшей дочерью президента Владимира Путина.
Обсуждение прошло в рамках конференции «Биоэтика и генетика: вызовы XXI века», проходившей в пресс-центре РИА Новости. Примечательно, что журналистов не допустили на мероприятие, но за его ходом можно было наблюдать благодаря видеотрансляции.
Мария Воронцова занималась модерацией дискуссии. Ее представили в качестве научного сотрудника НМИЦ эндокринологии российского Минздрава и члена президиума Российской ассоциации содействия науке РФ. Среди прочих, в круглом столе приняли участие ведущие ученые, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, которого журналисты называют «духовником Путина».
О том, что Воронцова является дочерью президента, указало только интернет-издание «Медуза». К слову, в прошлом году Мария Воронцова поучаствовала в Петербургском экономическом форуме, в рамках которого дала интервью в качестве просто детского эндокринолога.