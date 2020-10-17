Хотите посмотреть на дочь Путина? Она даже разговаривает, как отец

Обсуждение прошло в рамках конференции «Биоэтика и генетика: вызовы XXI века», проходившей в пресс-центре РИА Новости. Примечательно, что журналистов не допустили на мероприятие, но за его ходом можно было наблюдать благодаря видеотрансляции.

Мария Воронцова занималась модерацией дискуссии. Ее представили в качестве научного сотрудника НМИЦ эндокринологии российского Минздрава и члена президиума Российской ассоциации содействия науке РФ. Среди прочих, в круглом столе приняли участие ведущие ученые, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов, которого журналисты называют «духовником Путина».