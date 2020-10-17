Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России

Исполнительница хита «Мало половин» добилась новых высот — накануне она вписала свое имя в книгу рекордов, набрав самое большое количество подписчиков в Instagram. Теперь звезда носит статус самой влиятельной девушки в социальных сетях, пишет Starhit.ru.
Приятной новостью 34-летняя певица поделилась в личном блоге: «Только что я получила аж два сертификата от Книги рекордов! Первый — за «самое большое количество подписчиков на территории России и СНГ». Это теперь официально подтверждено изданием. А второй — как самая влиятельная девушка, имеющая самое большое количество подписчиков в Instagram».
Бузова поблагодарила публикую за поддержку, любовь и искренность. А также порадовалась нескончаемому интересу к ее персоне. «Я вас всех, все 22 миллиона человек, люблю! Вы моя самая большая семья, дальше больше», — утверждает ведущая «ДОМа-2».
Пост она сопроводила совместным снимком с главным редактором Книги рекордов России — Станиславом Коненко и рекордсменом Guinness World Records, экспертом Андреем Лобковым.
Напомним, ранее Бузова проигрывала знаменитому борцу Хабибу Нурмагомедову. Долгое время именно его называли абсолютным лидером в Instagram среди русскоязычных звезд. На данный момент спортсмен немного отстает — на его страницу подписано 21,8 миллионов человек.
Отметим, что Ольга не раз признавалась самой влиятельной девушкой России. Она стала популярна благодаря шоу «ДОМ-2», где сначала была простой участницей, а затем заняла позицию телеведущей. Позже Бузова вышла замуж за футболиста Дмитрия Тарасова — их пара считалась идеальной, но в 2016-ом знаменитости разошлись. Телеведущая решила выплеснуть всю боль от расставания в творчество и записала альбом, ставший платиновым. Такие хиты как «Мало половин», «Я привыкаю» стали настоящими хитами, а Ольгу стали называть российской поп-принцессой. Сейчас певица счастлива в отношениях с рэпером Давидом Манукяном.
К слову, теперь она не только певица и телеведущая, но и бизнес-леди, а также общественный и культурный деятель. По неофициальным данным, за один пост в социальной сети Instagram Ольга берет до полумиллиона рублей, что приносит ей неплохой доход.