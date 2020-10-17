«Как под дулом пистолета»: Бритни Спирс снова заставила фанатов переживать из-за нового видео

В кадре звезда рассказывает своим подписчикам о переменчивой погоде этой осенью, а также о том, что прошедшим летом она много смеялась, пишет Topnews.ru.

В конце ролика она «дала благословение» всем, кто досмотрел это видео до конца.

Для своего обращения певица выбрала легкий топ белого цвета с объемными рукавами. Также она густо накрасила глаза и распустила волосы.

Подписчики Бритни сразу же заподозрили неладное. Многие обратили внимание на то, что артистка выглядит испуганной и говорит как будто «под дулом пистолета».

Напомним, что в 2007 году стало известно о психических проблемах у Бритни Спирс. На тот момент она употребляла алкоголь и наркотики. Ситуация обострилась после развода с супругом Кевином Федерлайном, когда Спирс буквально ворвалась в салон красоты, где побрилась налысо и стала громить все вокруг.