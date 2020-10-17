Сб, 17.10.2020
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Лесная фея Мари похвасталась свадебной фотосессией в Кадриорге
ФОТО!

Mari Metsallik

ФОТО: Facebook

Совсем недавно стало известно, что бывшая звезда Playboy Мари Ароча Албиал вышла замуж за возлюбленного Фабиана Ароча Албиаля. Неделю спустя красавица показала нам фотографии со свадьбы.

Последние годы Мари старалась держаться подальше от СМИ и высказывалась в основном на тему здоровья. Так, в 2017 году модель высказала мнение, что ЭР вакцинирует граждан лекарством, которое калечит и убивает.

В 2014 году Мари написала книгу «Дневник лесной феи», в которой описала свои взгляды на жизнь.

Напомним, что в 2010 году красавица стала настоящей звездой Playboy. Девушка даже посещала дом Хью Хефнера.

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When a life dream has just come true. @roosisosaphotography

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His 💍 . . . @roosisosaphotography

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Mr. & Mrs. 🌸 💍 @roosisosaphotography

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