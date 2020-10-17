Украинская стриптизерша из Таллинна рассказала, как они следуют правилу 2+2

«Летом у нас было полно работы, а потом, когда запретили ночную продажу алкоголя, ситуация резко ухудшилась», - рассказала Лана, которая уже несколько лет танцует в Таллинне.

«Но мы работает, у нас весело, и мы готовы делить хорошее настроение с клиентами», - сказала девушка.

Также Лана считает, что коронакризис научил их ценить работу и по-другому к ней относиться. «Пока мы сидели дома, мы болтали с девочками и пришли к выводу, что скучаем по работе».