Сб, 17.10.2020
Время, которое не вернуть: зимний Таллинн 1975 года снят на видео. Стоп, а это что за здание? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Украинская стриптизерша из Таллинна рассказала, как они следуют правилу 2+2

Ukraina striptiisitar Lana rääkis videointervjuus 2+2 reeglist, öisest alkokeelust ja OnlyFansist.

ФОТО: Kaader videost

Портал Elu24 решил посетить стрип-клуб Bonbon, чтобы выяснить, как увеселительные заведения такого плана переживают коронакризис. На вопросы журналиста ответила стриптизерша из Украины Лана.

«Летом у нас было полно работы, а потом, когда запретили ночную продажу алкоголя, ситуация резко ухудшилась», - рассказала Лана, которая уже несколько лет танцует в Таллинне.

«Но мы работает, у нас весело, и мы готовы делить хорошее настроение с клиентами», - сказала девушка.

Также Лана считает, что коронакризис научил их ценить работу и по-другому к ней относиться. «Пока мы сидели дома, мы болтали с девочками и пришли к выводу, что скучаем по работе».

Смотрите видеоинтервью!

НАВЕРХ
Back