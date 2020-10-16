ВИДЕО ⟩ Читатель шокирован едой с плесенью в таллиннском ресторане быстрого питания

Рико Йохансон рассказал о своем опыте прошедших выходных. Идя к Вируским воротам он с компанией решил зайти в Hesburger перекусить.

Когда он уже начал есть заказанный гамбургер, то в какой-то момент обнаружыл, что булка гамбургера покрыта плесенью. Всем известно, что она значительно портит вкус еды, а также содержит токсины.

Ошибку не хотели исправлять

Йохансон недоволен тем, как сотрудники относятся с испорченной еде. «Продавец отреагировал на это совершенно равнодушно. Он даже не извинился, а только предложил вернуть деньги за гамбургер», – объяснил разочарованный покупатель.

«Они не были заинтересованы в том, чтобы полностью исправить ситуацию», – говорит он. «Они просто были вынуждены вернуть деньги». Из всего купленного набора компенсировали только один гамбургер.

Однако представитель Hesburger Иева Салмела подтвердила, что в их ресторанах так принято. «Это была человеческая ошибка, и мы еще раз приносим свои извинения клиенту», – подчеркнул он.