Зараженную Кристину Асмус затравили из-за коронавируса

Кристина Асмус тяжело переносит коронавирус. О том, что она заразилась, бывшая жена Гарика Харламова сообщила 14 октября. Актриса поведала, что несколько раз вызывала «скорую», у нее сел голос и она сильно кашляет. Однако вместо слов поддержки совершенно неожиданно блондинка столкнулась с травлей.

Кристина Асмус рассказала о своем состоянии. Она сообщила, что выглядит ужасно. «Сегодня ночью опять была высокая температура, я, конечно, уже устала. Пятый день температура не снижается», – заявила артистка.

Бывшая жена Гарика Харламова призвала поклонников быть очень осторожными, носить маски, соблюдать дистанцию и тщательно мыть руки. «Вчера и сегодня мне очень много друзей написали «Добро пожаловать в наш клуб». Я не знала, что столько моих друзей переболело COVID-19 (многие с жуткой пневмонией, не дай Бог никому!)», – отметила она.