Зараженную Кристину Асмус затравили из-за коронавируса

Кристина Асмус тяжело переносит коронавирус. О том, что она заразилась, бывшая жена Гарика Харламова сообщила 14 октября. Актриса поведала, что несколько раз вызывала «скорую», у нее сел голос и она сильно кашляет. Однако вместо слов поддержки совершенно неожиданно блондинка столкнулась с травлей.
Кристина Асмус рассказала о своем состоянии. Она сообщила, что выглядит ужасно. «Сегодня ночью опять была высокая температура, я, конечно, уже устала. Пятый день температура не снижается», – заявила артистка.
Бывшая жена Гарика Харламова призвала поклонников быть очень осторожными, носить маски, соблюдать дистанцию и тщательно мыть руки. «Вчера и сегодня мне очень много друзей написали «Добро пожаловать в наш клуб». Я не знала, что столько моих друзей переболело COVID-19 (многие с жуткой пневмонией, не дай Бог никому!)», – отметила она.
А потом рассказала о том, что ее буквально затравили хейтеры. «Просто к слову о теориях заговоров, несуществующей заразе, хайпе и меня это не коснется в комментариях. Большой процент сумасшедших людей, которые пишут о моем проплаченном посте. Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! "Здравствуйте, Кристина! Давайте, вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменяются все ваши съемки, спектакли, премьеры, театр закроют. Сидите минимум две недели взаперти. Не видьте ребенка. А еще подведите тысячи людей. Зато заработаете". И я такая: "Да, конечно! Карта привязана к номеру!"» – написала Кристина.
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Вчера и сегодня мне очень много друзей написали «Добро пожаловать в наш клуб» 🤷🏼♀️ Я не знала, что столько моих друзей переболело COVID-19 (многие с жуткой пневмонией, не дай Бог никому!) Просто к слову о теориях заговоров, несуществующей заразе, хайпе и «меня это не коснётся» в комментариях 🤨 А ещё большой % сумасшедших людей, которые пишут о моём проплаченным посте 🤦🏼♀️ Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим 💵 Пусть отменятся все ваши съёмки, спектакли, премьеры, театр нах закроют. Сидите минимум 2 недели взаперти. Не видьте ребёнка. А ещё подведёте тысячи людей, зато заработаете.» И я такая «Да, конечно! Карта привязана к номеру!» 🙈🙈🙈 Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому - носите маски и перчатки 😷🧤Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию. Берегите себя!! 🙏🏻