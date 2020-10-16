Исследования: риск заразиться коронавирусом на борту самолета почти отсутствует

С начала 2020 года было зарегистрировано только 44 случая заражения коронавирусом на борту самолетов среди 1,2 миллиарда путешествующих пассажиров, пишет Сегодня со ссылкой на Lonely Planet.
Это обнаружили исследователи из Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), представляющей около 290 авиакомпаний по всему миру.
Получается всего один позитивный случай на каждые 27 миллионов путешественников, – рассказал медицинский советник ассоциации Дэвид Пауэлл. – Мы понимаем, что это может быть заниженная оценка, но даже если бы 90% случаев не были зарегистрированы, это был бы один случай из 2,7 миллиона путешественников. Мы считаем эти цифры весьма обнадеживающими.
Еще одно исследования провели в США на самолётах United и выяснили, что когда пассажир сидит на борту в маске – риски заражения COVID-19 минимальны. В среднем только 0,003% зараженного воздуха может попасть в зону дыхания человека – даже если все сиденья заняты.