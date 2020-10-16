СМОТРИ! ⟩ Участник конкурса Eesti Laul сменил имя и представил дебютный сингл

Игорь Волхонский, который участвовал в конкурсе Eesti Laul в составе xtra Basic, сменил сценическое имя и представил дебютный сингл под названием Lie.
За сценическим псевдонимом Hellove скрывается автор песен и продюсер Игорь Волхонский, который прославился благодаря участию в конкурсе Eesti Laul в 2019 году. Тогда он был в составе группы xtra Basic и вместе с певицей Emily J с песней Hold Me Close они дошли до финала конкурса.
Новая песня Hellove увидела свет в совместной работе с австралийским музыкантом Trove.
Представить дебютную песню в соавторстве с артистом, за которым следил некоторое время - очень полезный опыт. Мне очень приятно, что он был готов к совместной работе и добавил песне интересных моментов,
- признал музыкант.