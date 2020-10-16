СМОТРИ! ⟩ Участник конкурса Eesti Laul сменил имя и представил дебютный сингл

За сценическим псевдонимом Hellove скрывается автор песен и продюсер Игорь Волхонский, который прославился благодаря участию в конкурсе Eesti Laul в 2019 году. Тогда он был в составе группы xtra Basic и вместе с певицей Emily J с песней Hold Me Close они дошли до финала конкурса.