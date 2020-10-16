Пт, 16.10.2020
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СМОТРИ! ⟩ Участник конкурса Eesti Laul сменил имя и представил дебютный сингл

Игорь Волхонский или Hellove.

ФОТО: Pressimaterjal

Игорь Волхонский, который участвовал в конкурсе Eesti Laul в составе xtra Basic, сменил сценическое имя и представил дебютный сингл под названием Lie.

За сценическим псевдонимом Hellove скрывается автор песен и продюсер Игорь Волхонский, который прославился благодаря участию в конкурсе Eesti Laul в 2019 году. Тогда он был в составе группы xtra Basic и вместе с певицей Emily J с песней Hold Me Close они дошли до финала конкурса.

Новая песня Hellove увидела свет в совместной работе с австралийским музыкантом Trove.

Представить дебютную песню в соавторстве с артистом, за которым следил некоторое время - очень полезный опыт. Мне очень приятно, что он был готов к совместной работе и добавил песне интересных моментов,

- признал музыкант.

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