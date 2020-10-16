Как стать счастливым: звезды рассказывают, как каждому знаку Зодиака улучшить свою жизнь до наступления 2021 года!

Об этом и рассказывают специалисты astorhit.info.

Овен

Принятие своих собственных недостатков – первый шаг к счастью. Овну такой поступок дастся, пожалуй, сложнее всех остальных представителей зодиакальных созвездий. Как только он начнет прислушиваться к близким людям и признавать свои ошибки, его жизнь кардинально изменится.

Телец

Тельцу нужно взять под строгий контроль финансовую сферу своей жизни. В последнее время он тратит слишком много денег на не самые нужные вещи. Вселенная подарит новые источники дохода или увеличение заработной платы.

Это будет проверкой: не нужно сразу же тратить все деньги. Как только Телец научится разумно распоряжаться финансами, постепенно все нормализуется во всех сферах его жизни.

Близнецы

Близнецам нужно обратить внимание на коммуникабельность. Этот знак очень общителен, но огромную роль играет не только само общение, но и его «качество».

Близнецы часто говорят правду в лицо – это отличная черта, но совсем не способствует возникновению полезных и дружеских связей. Нужно научиться не врать и не «рубить» правду, а иногда умалчивать и держать язык за зубами.

Рак

Главная ошибка Рака – это неумение учиться на собственных ошибках. Этот знак склонен впадать в отчаяние при неудачах и потом снова наступать на те «грабли».

Еще нужно научиться принимать поддержку и помощь от других людей. Не стоит замыкаться и чураться тех, кто искренне хочет оказать содействие в решении проблем.

Лев

Лев умеет со всеми проблемами и сложными ситуациями справляться самостоятельно: ему вполне хватает для этого внутренней силы. Но даже когда все гладко и хорошо, чего-то не хватает…

Радости и ощущения счастья. Для этого нужно притормозить ненадолго и обратиться к самому себе: во Льве живет огромное жизнелюбие и жизнерадостность, надо до них дотянуться.

Девы

Дева предпочитает планировать свою жизнь и любит, когда все идет по плану. Но жизнь – штука переменчивая, и каждый сбой в планах выводит Деву из равновесия.

Такие события могут погрузить ее в серьезную депрессию и даже отчаяние. Ей нужно понять, что жизнь имеет свойство «ломать» планы, и это нормально. Деве нужно осознание этого и принятие.

Весы

Весам прийти к успеху часто мешает их врожденная нерешительность. Боязнь сделать первый смелый шаг часто приводит к потере счастливых шансов и даже накоплению проблем, которых можно было бы легко избежать.

Нужно составить четкий план действий и следовать ему неукоснительно. Только так жизнь станет последовательной, а успех – постоянной величиной в жизни Весов.

Скорпион

Скорпион часто смотрит на окружающих людей сквозь призму агрессии и недоверчивости.

Негативные эмоции не только мешают налаживать отношения с людьми, но и «пожирают» его изнутри, мешая наслаждаться жизнью. Нужно пересмотреть свои взгляды и изменить мировоззрение.

Стрелец

Стрельцу для ощущения счастья нужно постоянное движение, но не всегда в условиях обыденной жизни можно сорваться с места и сменить обстановку. Работа, семья, финансы…

Но ведь можно хотя бы просто сделать перестановку в доме! Можно изменить прическу или стиль в одежде. Любые перемены подарят Стрельцу второе дыхание.

Козерог

Под знаком Козерога рождаются самые лучшие карьеристы и трудоголики, но от одной работы человек счастлив быть не может.

Звезды советуют этому знаку найти время для отдыха, личной жизни, досуга и прочего, что отвлечет от служебных обязанностей. Это станет тем недостающим кусочком пазла, которого не хватало для полного счастья.

Водолей

Водолей схож с Девой в своей боязни всего нового и перемен.

Ему тоже нужно научиться принимать переменчивость жизни и воспринимать все изменения как возможности для себя, новые перспективы и новый опыт.

Принятие неизбежного сделает жизнь Водолея легкой, упорядоченной и счастливой.

Рыбы

Рыбы живут эмоциями. Им очень сложно подчиняться кому-то, жить по планам и так далее, но без этого нельзя обойтись в современном мире.