Гороскоп на 16 октября: какие знаки Зодиака позже всех уйдут с работы

Овен

Звезды советуют избегать людей, которые вас раздражают. Вряд ли вы сможете удержаться от конфликта.

Телец

Пообщайтесь по душам со своей второй половинкой. Вот увидите – решение проблемы придет неожиданно легко.

Близнецы

Если вы срочно не найдете себе серьезного занятия на день, оно найдет вас само, и при этом затянется надолго.

Рак

Если вам пытаются поставить палки в колеса, лучше отойдите в сторону и переждите неприятный период, советует «Сегодня».

Лев

День подходит для начинаний в той отрасли, где вас ценят, и вы чувствуете себя, как в своей тарелке.

Дева

Вы не сможете делать несколько задач одновременно – даже не пытайтесь. Иначе провалите все сроки и договоренности.

Весы

Вы заслужите похвалу руководства и признание коллег, если не будете убегать от решения навалившейся задачи.

Скорпион

Не давайте повода окружающим для сплетен о ваших личных делах. Наоборот, пусть знают, что у вас все хорошо.

Стрелец

В этот день какие-то давние дела неожиданно всплывут на поверхность и заставят вас поволноваться.

Козерог

Прежде чем на что-то решиться, не пожалейте времени и сил на подготовку такого важного мероприятия.

Водолей

Вам придется задержаться на работе, коллективно решая возникшие вопросы. Не переживайте: вы не будете одиноки.

Рыбы