Гороскоп на 16 октября: какие знаки Зодиака позже всех уйдут с работы

Гороскоп предупреждает Близнецов о неожиданных проблемах, а Стрельцам придется разбираться со старыми долгами.
Овен
Звезды советуют избегать людей, которые вас раздражают. Вряд ли вы сможете удержаться от конфликта.
Телец
Близнецы
Если вы срочно не найдете себе серьезного занятия на день, оно найдет вас само, и при этом затянется надолго.
Рак
Лев
День подходит для начинаний в той отрасли, где вас ценят, и вы чувствуете себя, как в своей тарелке.
Дева
Вы не сможете делать несколько задач одновременно – даже не пытайтесь. Иначе провалите все сроки и договоренности.
Вы заслужите похвалу руководства и признание коллег, если не будете убегать от решения навалившейся задачи.
Скорпион
Не давайте повода окружающим для сплетен о ваших личных делах. Наоборот, пусть знают, что у вас все хорошо.
Стрелец
В этот день какие-то давние дела неожиданно всплывут на поверхность и заставят вас поволноваться.
Козерог
Прежде чем на что-то решиться, не пожалейте времени и сил на подготовку такого важного мероприятия.
Водолей
Вам придется задержаться на работе, коллективно решая возникшие вопросы. Не переживайте: вы не будете одиноки.
Рыбы
Не стоит пускать дела на самотек, потому что конкуренты тут же ухватятся за возможность положить вас на лопатки.