Дороговато будет ⟩ Netflix снимет Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип и Ариану Гранде в одном фильме

Стриминговый сервис Netflix рассекретил звездный актерский состав новой комедии режиссера Адама МакКея «Не смотри вверх», сообщает портал Unian.
Перечень актеров с фото опубликован в Twitter сервиса.
В фильме снимутся Леонардо Ди Каприо, Мэрил Стрип, Джона Хилл и Химеш Патель. Кроме того, в картине появятся Кейт Бланшетт, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мэттью Пери, Роб Морган и Томер Сисле.
«Не смотри вверх»: что известно о фильме
- Режиссер снимет фильм по собственному сценарию
- По сюжету два ученых узнают о метеорите, который упадет на Землю через полгода. Астрономы отправляются в пресс-тур, чтобы предупредить всех о надвигающейся катастрофе, но им не верят.
- Съемки должны стартовать уже 19 ноября в Бостоне. Сама картина выйдет на Netflix, но даты премьеры пока нет.