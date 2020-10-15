Чт, 15.10.2020
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Дороговато будет ⟩ Netflix снимет Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип и Ариану Гранде в одном фильме

Meryl Streep, Leonardo DiCaprio ja Ariana Grande

ФОТО: SCANPIX

Стриминговый сервис Netflix рассекретил звездный актерский состав новой комедии режиссера Адама МакКея «Не смотри вверх», сообщает портал Unian.

Перечень актеров с фото опубликован в Twitter сервиса.

В фильме снимутся Леонардо Ди Каприо, Мэрил Стрип, Джона Хилл и Химеш Патель. Кроме того, в картине появятся Кейт Бланшетт, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мэттью Пери, Роб Морган и Томер Сисле.

«Не смотри вверх»: что известно о фильме

  • Режиссер снимет фильм по собственному сценарию
  • По сюжету два ученых узнают о метеорите, который упадет на Землю через полгода. Астрономы отправляются в пресс-тур, чтобы предупредить всех о надвигающейся катастрофе, но им не верят.
  • Съемки должны стартовать уже 19 ноября в Бостоне. Сама картина выйдет на Netflix, но даты премьеры пока нет.
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