Дороговато будет ⟩ Netflix снимет Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип и Ариану Гранде в одном фильме

Перечень актеров с фото опубликован в Twitter сервиса.

В фильме снимутся Леонардо Ди Каприо, Мэрил Стрип, Джона Хилл и Химеш Патель. Кроме того, в картине появятся Кейт Бланшетт, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мэттью Пери, Роб Морган и Томер Сисле.