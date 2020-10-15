СМОТРИ ⟩ Заскучавшие по Эстонии российские звезды записали душевные видео для нас

Раньше всех к нам в страну прорвутся парни из группы DABRO, и не делайте вид, что вы их не знаете! Точно где-то слышали и даже подпевали, особенно под песню «Юность» со словами «Звук поставим на всю и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня, а потом о любви говорить до утра - это юность моя, это юность моя». Выступление данного дуэта намечено уже на 5 декабря 2020 года в ночном клубе Cathouse Concert Hall. Начало вечеринки в 21:00.

А уже в следующем году нам навестят NILETTO и RASA. Но сначала о накачанном красавчике с татуировками под сценическим именем NILETTO. Прошлый его концерт был первым серьезным выступлением после пандемии коронавируса. Таллинн тогда стоял на ушах, сотни зрителей с наслаждением подпевали горячему российскому артисту. И его песни тоже сейчас у всех на устах - слова очень простые: «Я просто свой прайм на тебя, тебя, тебя, тебя, любимка!» и многие другие. Этот концерт планируется 5 марта 2021 года, считайте, что приурочен он именно к Международному женскому дню. Концерт пройдет в ночном клубе Cathouse Concert Hall, начало в 21:00.

«Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед» - какой ребенок не знает слов этой жужжащей песни? А исполняют ее именно ребята из группы RASA, они мечтают поскорее попасть в Эстонию и встретиться с поклонниками. Организаторы обещают, что это произойдет уже довольно скоро - в начале 2021 года, в феврале, когда холод и сильный мороз всех нас согреют горячие хиты от RASA. Этот концерт намечен на 12 февраля 2021 года, и он тоже состоится в заведении под названием Cathouse Concert Hall, где все будут согреваться. Начало сейчас планируется в 21:00. Не пропустите!

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«Привет, Таллинн, это группа DABRO, 5 декабря мы приезжаем к вам с концертом, будем выступать в клубе Cathouse, споем все свои лучшие песни, и, конечно же, наш хит "Юность", обязательно приходите!» - сказали артисты из группы DABRO.

«Таллинн, привет, с вами группа RASA, друзья, увидимся 12 февраля в 21 году в клубе Carthouse. Приходи, будет очень круто!» - сказали музыканты.

«Привет, Таллинн, Эстония! Это NILETTO и мы с вами увидимся 5 марта, клуб Cathouse, 2021 год, уже заранее договариваемся о встречи с тобой, поэтому 5 марта приходи!» - ждет всех NILETTO.