ФОТО ⟩ Для голубых кровей: в обычной Мустамяэской панельке продается квартира, достойная королей

Двухкомнатная квартира в панельном доме расположена на первом этаже пятиэтажного дома. Уютная и роскошно обставленная квартира продается за 84 000 евро.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ. ФОТО: City24

В квартире с новым ремонтом, общей площадью 43,6 кв.м., есть гостиная, спальня, кухня, ванная-туалет и гардероб. В ходе ремонта в квартире установлен влагостойкий и износостойкий ламинат, а в спальне установлена дополнительная звукоизоляция.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ. ФОТО: City24

В доме действует квартирное товарищество, под руководством которого была произведена смена крыши дома, утеплен и оштукатурен фасад, а во всех комнатах установлены вентили свежего воздуха. В 2016 году также обновили систему отопления и трубопроводы.

Двухкомнатная квартира в Мустамяэ. ФОТО: City24