КРУТЫЕ РАЗБОРКИ ⟩ «Крутой захотел быть решалой»: Макс Фадеев против известного композитора

Макса поддержали другие звезды. Они попытались связаться с Крутым, который в этот момент находился в США. По телефону пианист дал понять, что не намерен отказываться от своих идей. Тогда Фадеев и коллеги, разделявшие его позицию, «вышли» из общего дела. «Игорь Яковлевич захотел быть решалой, но мы встали и ушли», — отметил основатель лейбла MALFA.

Крутой ранее представил свою версию событий. Продюсер заявил, что Фадеев объединился с Эмином с целью очернить его репутацию. «Самое омерзительное в рассказе Крутого — то, что он обвинил меня в сговоре против него. Игорь Яковлевич, если вы забыли, то Эмина привели в бизнес именно вы. На тот момент вы были с ним знакомы 25 лет, а я один день. Как я мог скооперироваться с ним против вас?» - обратился к организатору «Новой волны» Фадеев.