КРУТЫЕ РАЗБОРКИ ⟩ «Крутой захотел быть решалой»: Макс Фадеев против известного композитора

52-летний Макс Фадеев прокомментировал ссору с 66-летним Игорем Крутым. Композитор объяснил, почему разорвал дружеские и рабочие отношения с коллегой.
Конфликт звезд произошел в 2015 году. «Всё началось с того, что несколько крупных игроков в шоу-бизнесе, продюсерских центров (Матвиенко, Дробыша, Меладзе и мой) договорились объединить свои силы и ресурсы, чтобы слить всё в одну большую компанию и это развивать», — рассказал Макс.
К знаменитостям решил присоединиться и Игорь Крутой. Он предложил учредить национальную музыкальную премию и обратиться за помощью к бизнесмену Михаилу Гуцериеву. Звезды поддержали инициативу композитора при условии, что все решения будут приниматься коллегиально. Однако Крутой, по словам Фадеева, начал продвигать общее дело, ни с кем не советуясь, пишет Cosmo.
Продюсер вместе с Гуцериевым придумал название для премии, «Виктория», и договорился о том, что шоу будет транслироваться на канале «Россия 1». При этом мероприятие должно было состояться уже через месяц. Макса удивил такой поворот событий.
«Я задал вопрос, каким образом мы это сделаем через месяц, если в течение года мы должны были наблюдать за теми, кто должен в ней победить? Каким образом мы можем сообщить миру, как мы это сделали? Как будет идти принцип голосования? Я тогда сообщил всем, что для меня это неприемлемо», — подчеркнул Фадеев.
Макса поддержали другие звезды. Они попытались связаться с Крутым, который в этот момент находился в США. По телефону пианист дал понять, что не намерен отказываться от своих идей. Тогда Фадеев и коллеги, разделявшие его позицию, «вышли» из общего дела. «Игорь Яковлевич захотел быть решалой, но мы встали и ушли», — отметил основатель лейбла MALFA.
Крутой ранее представил свою версию событий. Продюсер заявил, что Фадеев объединился с Эмином с целью очернить его репутацию. «Самое омерзительное в рассказе Крутого — то, что он обвинил меня в сговоре против него. Игорь Яковлевич, если вы забыли, то Эмина привели в бизнес именно вы. На тот момент вы были с ним знакомы 25 лет, а я один день. Как я мог скооперироваться с ним против вас?» - обратился к организатору «Новой волны» Фадеев.