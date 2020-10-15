В БОЛЬНИЦЕ ⟩ Светалана Лобода получила жуткую травму

В настоящий момент гастрольный график певицы Светланы Лободы пустой, ближайший концерт у нее назначен на 29 апреля 2021 года во Владивостоке.

Она активно тренируется, но переусердствовала и повредила себе копчик. В результате она оказалась в Боткинской больнице в Москве, о чем поспешила рассказать в Instagram. «Каблуки, танцы, интенсивные нагрузки, перегруз», — пояснила певица, сообщив, что ей пришлось, несмотря на страх замкнутого пространствах, все же сделать процедуру МРТ.

В конечном итоге выяснилось, что ничего критичного она не травмировала, правда какой диагноз ей поставили медики уточнять не стала.

Она лишь пояснила, что уже завтра в боевым настроением вернётся в строй и продолжит тренировки, поблагодарив поклонников за беспокойство.