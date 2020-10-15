Гороскоп на 15 октября: кому из знаков Зодиака нужно скрывать свои огрехи

Овен

Ваша интуиция будет на высоте. Вы не нуждаетесь в чужих советах и сами разберетесь в сложившейся ситуации.

Телец

Критика часто бывает объективной. Прислушайтесь к замечаниям в свой адрес и не спорьте с руководством.

Близнецы

Освобождая пространство вокруг себя, вы помогаете новой энергии поднять ваши дела на должный уровень.

Рак

Не предъявляйте коллегам претензий и не критикуйте их работу – тогда и вас никто не осудит за погрешности, пишет «Сегодня»

Лев

Вас ждет финансовое предложение, от которого не стоит отказываться, даже если оно покажется неисполнимым.

Дева

В этот день вам не стоит идти напролом – ищите обходные пути, и тогда вы в результате выиграете больше.

Весы

Вам придется отступить от намеченных планов из-за непредвиденных обстоятельств – от вас мало что зависит.

Скорпион

Старайтесь больше времени посвятить своей второй половинке. Ваши взаимные проблемы вполне решаемы.

Стрелец

За вашей спиной затевается какой-то заговор. Вам полезно проявить бдительность, чтобы избежать неприятностей.

Козерог

Звезды советуют вам действовать четко по рабочей инструкции, иначе рискуете испортить свою репутацию.

Водолей

Поделитесь с коллегами ценной информацией и сообща выработайте рабочую стратегию своего производства.

Рыбы