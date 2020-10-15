Гороскоп на 15 октября: кому из знаков Зодиака нужно скрывать свои огрехи

Гороскоп советует Тельцам прислушиваться к мнению со стороны, а Скорпионам – уделить внимание любимому человеку.
Овен
Ваша интуиция будет на высоте. Вы не нуждаетесь в чужих советах и сами разберетесь в сложившейся ситуации.
Телец
Близнецы
Освобождая пространство вокруг себя, вы помогаете новой энергии поднять ваши дела на должный уровень.
Рак
Лев
Вас ждет финансовое предложение, от которого не стоит отказываться, даже если оно покажется неисполнимым.
Дева
В этот день вам не стоит идти напролом – ищите обходные пути, и тогда вы в результате выиграете больше.
Вам придется отступить от намеченных планов из-за непредвиденных обстоятельств – от вас мало что зависит.
Скорпион
Старайтесь больше времени посвятить своей второй половинке. Ваши взаимные проблемы вполне решаемы.
Стрелец
За вашей спиной затевается какой-то заговор. Вам полезно проявить бдительность, чтобы избежать неприятностей.
Козерог
Звезды советуют вам действовать четко по рабочей инструкции, иначе рискуете испортить свою репутацию.
Водолей
Поделитесь с коллегами ценной информацией и сообща выработайте рабочую стратегию своего производства.
Рыбы
Не оставляйте на завтра то, что можете сделать прямо сейчас – проблемам свойственно накапливаться.