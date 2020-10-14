Умер писавший песни Боярскому и Долиной композитор Дмитрий Данин

Он рассказал, что музыкант, писавший песни Михаилу Боярскому и Ларисе Долиной, скончался в возрасте 70 лет после продолжительной болезни. Федоров не стал уточнять, о каком именно недуге идет речь, пишет Lenta.ru .

«Предварительно прощание пройдет в пятницу [16 октября] в крематории Митинского кладбища», — заявил продюсер. Он пояснил, что композитор ушел из жизни в ночь на 14 октября.

Дмитрий Данин (настоящее имя — Дмитрий Магазаник) родился 2 февраля 1950 года в Виннице. Он был участником ансамбля «Фестиваль» и создателем группы «Одесса-мама», которая прославилась благодаря композициям «Ностальгия», «Судьба-индейка», «И хочется, и колется», «Благородное собрание» и «Не люблю капиталистов». Песни Данина исполняли такие артисты, как Николай Караченцов, Наталья Андрейченко, Ольга Кабо, Александр Абдулов и Ирина Отиева. Коллектив «Фестиваль» за свою карьеру успел записать музыку к фильмам и мультфильмам «Д’Артаньян и три мушкетера», «Летучий корабль» и «Трест, который лопнул».