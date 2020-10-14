Ср, 14.10.2020
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Гринольв, Вевадсес и Таргариен: удивительные имена, которые эстонцы хотели дать своим детям, но закон им не разрешил

Arvestades imikuea silma anatoomilisi ja füsioloogilisi eripärasid ning lapseea glaukoomi haruldast esinemist, on kliinikumi silmakliinikus tehtud implantaadi operatsioon maailmapraktikas sellises vanuses väga harv operatsioon. Pilt on illustreeriv.

ФОТО: Unsplash

Министр народонаселения Рийна Солман представила проект нового закона об именах. Законопроект упорядочивает связанное с именами законодательство, правила становятся более чёткими. Вдобавок законопроект исключает смену имени лицами, имеющими действующее наказание, и запрещает присваивать имя другого живущего в Эстонии лица. Цель нового закона об именах – с учётом сегодняшних реалий ясно и понятно упорядочить и отрегулировать всё, что касается имён жителей Эстонии. Законопроект расширяет круг лиц, имеющих право сменить имя, и устанавливает чёткие ограничения, определяя случаи, в которых этого делать нельзя.

«Новый закон об именах будет очень практичным, так как он касается каждого живущего в Эстонии человека. Поэтому мы решили разработать закон, устанавливающий простые и понятные правила, удобный и нужный людям, в то же время исключающий целый ряд проблем, которых не удавалось избегать в рамках ныне действующей версии», - пояснила министр народонаселения Рийна Солман. По её словам, новый закон, например, позволяет родителям до того, как они назовут ребёнка понравившимся им именем, узнать – а сколько людей с таким именем живёт сейчас в Эстонии.

«Такая возможность поможет родителям при поиске имени для своего малыша принять самое правильное осознанное решение и при желании изменить свой выбор», - добавила министр народонаселения.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Эстонии привела примеры детских имен, которые хотели дать родители, но не смогли из-за законодательства.

Мальчиков хотели назвать так:

Wevadses

Sethois

Senheth

Owen

Grinolv

Garhel

Astaroth - демон обвинителей и инквизиторов.

Budivest

Briit

Девочек хотели назвать так:

Terrelly

Targaryen

Pirtt

Oyiwodu

D’Soleil

Deanemy

Aiddy

Inngery

Thiiy

Внизу приводится в пример имен, написание которых также невозможно в Эстонии. Вместо этого родителям предложили другие версии:

Желаемые имена/ Разрешенное написание имен

Eryh/Erih

Custi/ Kusti

Garhel/ Karel

Kädtriin/ Kätriin

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