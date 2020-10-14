Гринольв, Вевадсес и Таргариен: удивительные имена, которые эстонцы хотели дать своим детям, но закон им не разрешил

«Новый закон об именах будет очень практичным, так как он касается каждого живущего в Эстонии человека. Поэтому мы решили разработать закон, устанавливающий простые и понятные правила, удобный и нужный людям, в то же время исключающий целый ряд проблем, которых не удавалось избегать в рамках ныне действующей версии», - пояснила министр народонаселения Рийна Солман. По её словам, новый закон, например, позволяет родителям до того, как они назовут ребёнка понравившимся им именем, узнать – а сколько людей с таким именем живёт сейчас в Эстонии.