Гринольв, Вевадсес и Таргариен: удивительные имена, которые эстонцы хотели дать своим детям, но закон им не разрешил

Министр народонаселения Рийна Солман представила проект нового закона об именах. Законопроект упорядочивает связанное с именами законодательство, правила становятся более чёткими. Вдобавок законопроект исключает смену имени лицами, имеющими действующее наказание, и запрещает присваивать имя другого живущего в Эстонии лица. Цель нового закона об именах – с учётом сегодняшних реалий ясно и понятно упорядочить и отрегулировать всё, что касается имён жителей Эстонии. Законопроект расширяет круг лиц, имеющих право сменить имя, и устанавливает чёткие ограничения, определяя случаи, в которых этого делать нельзя.
«Новый закон об именах будет очень практичным, так как он касается каждого живущего в Эстонии человека. Поэтому мы решили разработать закон, устанавливающий простые и понятные правила, удобный и нужный людям, в то же время исключающий целый ряд проблем, которых не удавалось избегать в рамках ныне действующей версии», - пояснила министр народонаселения Рийна Солман. По её словам, новый закон, например, позволяет родителям до того, как они назовут ребёнка понравившимся им именем, узнать – а сколько людей с таким именем живёт сейчас в Эстонии.
«Такая возможность поможет родителям при поиске имени для своего малыша принять самое правильное осознанное решение и при желании изменить свой выбор», - добавила министр народонаселения.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Эстонии привела примеры детских имен, которые хотели дать родители, но не смогли из-за законодательства.
Мальчиков хотели назвать так:
Wevadses
Sethois
Senheth
Owen
Grinolv
Garhel
Astaroth - демон обвинителей и инквизиторов.
Budivest
Briit
Девочек хотели назвать так:
Terrelly
Targaryen
Pirtt
Oyiwodu
D’Soleil
Deanemy
Aiddy
Inngery
Thiiy
Внизу приводится в пример имен, написание которых также невозможно в Эстонии. Вместо этого родителям предложили другие версии:
Желаемые имена/ Разрешенное написание имен
Eryh/Erih
Custi/ Kusti
Garhel/ Karel
Kädtriin/ Kätriin