Ср, 14.10.2020
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«В тебе есть стержень»: Полина Гагарина трогательно поздравила сына с днем рождения

Полина Гагарина с детьми

ФОТО: Скриншот с Instagram

Полина Гагарина опубликовала фотографии со своим 13-летним сыном Андреем Кисловым, трогательно поздравив юношу с днем рождения, пишет Экспресс газета.

Мой любимый сын! Мой навсегда для меня маленький, но уже такой сознательный и взрослый юноша! Я хочу, чтобы ты был счастлив, чтобы ты нашел себя и получал настоящую радость от своей будущей профессии, семьи, друзей! Я благодарю Бога за такого сына. В тебе есть стержень, которому не учат, его не воспитать. Я всегда рядом! Люблю тебя всем сердцем!

— написала Полина на своей официальной странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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По фотографиям понятно, что певица преподнесла имениннику весьма оригинальный подарок на день рождения: полет на вертолете, впечатления от которого разделила вместе с ним.

Поклонники присоединяются к поздравлениям, неустанно повторяя, какой у Полины Гагариной растет красивый наследник. На одних из последних фото молодого человека даже сравнили с Андреем Губиным в молодости.

Фотосессия в вертолете натолкнула подписчиков на новое сравнение: теперь Андрея называют копией сына Олега Газманова — Родиона.

«На Родиона Газманова похож», «Такой краш растет...», «Как будто брат и сестра!» — пишут пользователи под постом.

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