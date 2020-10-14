«В тебе есть стержень»: Полина Гагарина трогательно поздравила сына с днем рождения

Полина Гагарина опубликовала фотографии со своим 13-летним сыном Андреем Кисловым, трогательно поздравив юношу с днем рождения, пишет Экспресс газета.
Мой любимый сын! Мой навсегда для меня маленький, но уже такой сознательный и взрослый юноша! Я хочу, чтобы ты был счастлив, чтобы ты нашел себя и получал настоящую радость от своей будущей профессии, семьи, друзей! Я благодарю Бога за такого сына. В тебе есть стержень, которому не учат, его не воспитать. Я всегда рядом! Люблю тебя всем сердцем!
— написала Полина на своей официальной странице в Instagram.
По фотографиям понятно, что певица преподнесла имениннику весьма оригинальный подарок на день рождения: полет на вертолете, впечатления от которого разделила вместе с ним.
Поклонники присоединяются к поздравлениям, неустанно повторяя, какой у Полины Гагариной растет красивый наследник. На одних из последних фото молодого человека даже сравнили с Андреем Губиным в молодости.
Фотосессия в вертолете натолкнула подписчиков на новое сравнение: теперь Андрея называют копией сына Олега Газманова — Родиона.
«На Родиона Газманова похож», «Такой краш растет...», «Как будто брат и сестра!» — пишут пользователи под постом.