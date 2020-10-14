«В тебе есть стержень»: Полина Гагарина трогательно поздравила сына с днем рождения

Мой любимый сын! Мой навсегда для меня маленький, но уже такой сознательный и взрослый юноша! Я хочу, чтобы ты был счастлив, чтобы ты нашел себя и получал настоящую радость от своей будущей профессии, семьи, друзей! Я благодарю Бога за такого сына. В тебе есть стержень, которому не учат, его не воспитать. Я всегда рядом! Люблю тебя всем сердцем!