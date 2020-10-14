ВОТ ЭТО ДА! ⟩ Светская львица Ану Саагим обнажила ноги до бедра и показала шикарное нижнее белье

В этом году Таллиннская неделя моды пройдет в режиме онлайн, и, видимо, ностальгия по вечеринкам, которыми традиционно заканчивался каждый день модного мероприятия, заставила Ану вспомнить те славные и веселые деньки.

На снимке Ану вместе с подругами: визажистом Реэт Хярмат и дизайнером Рийной Пыльдрооз. Ану надела шикарное нижнее белье марки Riina Põldroos, которое она совсем не скрывает, а наоборот, оголила ноги так, чтобы всем было видно дорогую вышивку.