КТО ПОМНИТ? ⟩ ТОП-10 продуктов, которые были только в СССР

Напиток «Байкал», придуманный в 1973 году, должен был стать советским аналогом американской «Пепси». Однако на «Пепси» он был похож разве что только цветом и тонизирующими свойствами. Создатели напитка разработали экстракт на основе зверобоя, солодкового корня и пихтового масла, что придавало «Байкалу» тонкий аромат и ни с чем не сравнимый вкус. В процессе выяснилось, что зверобоя не хватит для промышленного выпуска напитка, и тогда его заменили черным чаем, а затем экстрактом боярышника и рябины.

2. Гематоген: сладкий батончик из бычьей крови

Изначально гематогеном называлась микстура из бычьей крови и яичного желтка, придуманная в Швейцарии в конце 19 века. В таком виде он появился и в России и продавался в аптеках как лекарство для поднятия гемоглобина. Во время Великой Отечественной войны гематоген давали солдатам для обогащения рациона, а в конце 1940-х его стали выпускать в виде сладких батончиков для детей. В годы дефицита мяса гематоген был самым доступным способом пополнить нехватку железа в организме, да и к тому же, был отличным компаньоном к чаю.

3. «Докторская» колбаса

Колбаса "Докторская" скриншот с youtube.com

Любимая вареная колбаса советских людей появилась в 1936 году по инициативу Наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. Времена были голодные, и стране нужен был недорогой в производстве мясной продукт, чтобы всех накормить. Рецепт включал в себя говядину, свинину, молоко, яйца и специи - и даже многие доктора рекомендовали включить эту колбасу в рацион детям. Потом уже в колбасе появились субпродукты, соя и крахмал, но колбаса все равно популярна у россиян - вкус детства!

4. Творожные сырки

Сырок "Дружба" скриншот с youtube.com

Творог в России очень любят и считают полезным и приучают к нему с детских лет. И неудивительно, что творожные сырки в шоколадной глазури стали популярными, как только начали производиться в СССР в 1930-х. Многим детям давали эти сырки под видом мороженого, чтоб ребенок не простудился. Сначала ассортимент был небольшой: ваниль и какао, но уже после распада СССР появилось огромное количество сырков с самыми разными вкусами: ягодные, ореховые, карамельные и многие другие.

5. Кисель в брикетах

Кисель в брикетах скриншот с youtube.com

Традиционный русский кисель в советские годы превратился из основного блюда в напиток, причем облачили его в форму сухого брикета. Сделано это было для нужд армии, однако этот полуфабрикат быстро стал популярным и в столовых. На его приготовление уходило всего 12 минут! А самые нетерпеливые дети просто грызли эти брикеты. Стоили они, кстати, даже дешевле мороженого и никогда не были в дефиците.

6. Березовый сок

Этикетка банки березового сока в СССР скриншот с youtube.com

Сок из деревьев собирают во многих странах, но до промышленного производства березового сока дошли только в СССР. Как и кисель в брикетах, березовый сок был всегда на прилавках магазинов, недорого стоил и всегда был натуральным.

7. Паста «Океан»

Паста "Океан" скриншот с youtube.com

В 1960-х годах советские суда начали активный промысел криля (мелкие рачки) в Антарктике, и паста «Океан» стала первым пищевым продуктом из него. До того он использовался как кормовая продукция. Первая партия поступила в продажу в 1972 году. Сначала советские кулинары не понимали, что из нее можно приготовить, но затем распробовали (в том числе, благодаря массовой рекламе). Из нее стали делать соусы и намазки для бутербродов. В 1980-х в Калининграде начали выпускать похожую пасту «Коралл» с творогом и сливочным маслом.

8. Килька в томате

Эти консервы стали настоящим символом Советского Союза! Выпускать их начали в середине 1950-х. Говорят, что Хрущев лично одобрил новинку Керченского рыбного завода, уверяя, что это будет самый народный продукт. Цена была очень демократичной, так что продукт пошел в массы. Хозяйки из кильки варили супы, студенты делали ее основным блюдом, а рабочие закусывали ей горячительные напитки.

9. Икра кабачковая

Икра кабачковая Shutterstock

Консервированную овощную икру начали выпускать еще в 1930-е годы на заводе в Днепропетровске, пока в 1933 здесь не была зарегистрирована вспышка ботулизма и погибло более 200 человек. Расследование показало, что люди отравились кабачковой икрой, произведенной с нарушением технологии. Выпуск был остановлен, пока икру не реабилитировал Хрущев. Его жена боролась с лишним весом и предпочитала овощные закуски, в том числе, кабачковую икру. Блюдо ему понравилось, и он дал указание накормить весь Союз овощной икрой.

10. «Птичье молоко»

Так выглядит торт "Птичье молоко" сегодня Shutterstock

Нежное суфле на тонком бисквите, покрытое темным шоколадом, становилось лучшим подарком по любому поводу. Сначала министр пищевой промышленности Василий Зотов попробовал в Чехословакии в 1960-х конфеты-суфле и дал советским кондитерам задание воспроизвести продукт.

Советский торт "Птичье молоко" Shutterstock

Вместо желатина использовали агар-агар, и конфеты получились очень нежными и яркими по вкусу. А затем их распробовал кондитер московского ресторана «Прага» Владимир Гуральник и создал на их основе один из самых популярных в России тортов «Птичье молоко».