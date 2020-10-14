ВИДЕО ⟩ Том Круз устроил гонки по улицам Рима для «Миссия невыполнима 7»

На видео, опубликованном в Twitter-аккаунте AP видно, как актер пробегает по капоту разбитого полицейского авто и помогает выбраться из салона Хейли Этвелл. Кроме того, в перерывах между сценами Том Круз находил момент, чтобы помахать рукой многочисленным зевакам.

Стоит отметить, что в эпизоде, попавшем в объектив камер журналистов, трехкратный обладатель премии «Золотой глобус» весьма элегантен. Костюмеры надели на актера серую «двойку» и стильные черные туфли. Его коллега блистала в бледно-голубой блузке, брюках с завышенной талией и туфлях на блочном каблуке.

В начале текущего года съемки боевика в Италии были приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. Группа и актеры, работающие над картиной, переехали в Норвегию. Там Том Круз самостоятельно выполнил серию трюков — прыжки на мотоцикле и с парашютом, а также умудрился прокатиться на крыше поезда.