Кейт Миддлтон нарушила одно из самых строгих правил королевы

В королевской семье Великобритании существует множество правил и традиций, которые касаются различных аспектов жизни. Елизавета II требует их неукоснительного выполнения, но иногда члены монаршей семьи все же нарушают протоколы. Так, Кейт Миддлтон выбрала наряд, который не одобрила бы королева, пишет Joinfo.ua, ссылаясь на Express.
Герцогиня Кембриджская предстала перед камерой, когда объявила о виртуальной церемонии награждения фотографа года дикой природы. В видео, опубликованном в официальном аккаунте Кембриджей в социальной сети, она рассказала о предстоящем мероприятии, которое состоится 14 октября.
Монаршая особа поделилась, что очень рада снова оказаться в открытом музее. Кэтрин также поведала, что ей посчастливилось увидеть некоторые из работ, участвующих в выставке, и они произвели на нее сильное впечатление.
На видео Кейт Миддлтон можно увидеть стоящей внутри Музея естественной истории в Лондоне, покровителем которого она является. На ней были черная блуза и брюки, черный пиджак и жемчужные серьги. И такой образ явно не пришелся бы по душе британскому монарху.
Дело в том, что у Елизаветы II особый стиль, который следует королевским традициям и не изменился за 65 лет ее правления. И у королевы Великобритании есть конкретное правило по поводу ношения черной одежды. Ее Величество никогда не надевает темные наряды на официальные мероприятия, если только не присутствует на похоронах.
Королева известна тем, что носит красочные наряды. Графиня Уэссекская объяснила такую любовь Елизаветы II к заметным оттенкам.
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Кейт Миддлтон тоже часто надевает наряды ярких цветов, посещая официальные мероприятия. Но в новом видео герцогиня не стояла перед большим количеством людей. Возможно, поэтому она решила нарушить королевскую традицию.