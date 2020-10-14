Кейт Миддлтон нарушила одно из самых строгих правил королевы

Герцогиня Кембриджская предстала перед камерой, когда объявила о виртуальной церемонии награждения фотографа года дикой природы. В видео, опубликованном в официальном аккаунте Кембриджей в социальной сети, она рассказала о предстоящем мероприятии, которое состоится 14 октября.

Монаршая особа поделилась, что очень рада снова оказаться в открытом музее. Кэтрин также поведала, что ей посчастливилось увидеть некоторые из работ, участвующих в выставке, и они произвели на нее сильное впечатление.

На видео Кейт Миддлтон можно увидеть стоящей внутри Музея естественной истории в Лондоне, покровителем которого она является. На ней были черная блуза и брюки, черный пиджак и жемчужные серьги. И такой образ явно не пришелся бы по душе британскому монарху.

Дело в том, что у Елизаветы II особый стиль, который следует королевским традициям и не изменился за 65 лет ее правления. И у королевы Великобритании есть конкретное правило по поводу ношения черной одежды. Ее Величество никогда не надевает темные наряды на официальные мероприятия, если только не присутствует на похоронах.

Королева известна тем, что носит красочные наряды. Графиня Уэссекская объяснила такую любовь Елизаветы II к заметным оттенкам.

Ей нужно выделяться, чтобы люди могли сказать: "Я видел королеву",

- поведала супруга принца Эдварда.