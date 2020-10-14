Родители-алкоголики, домашнее насилие, атаки хейтеров: в чем корень проблем дочери Михаила Ефремова Анны Марии

«Мое настоящее имя — Аэм Тиллмари. Я поэт, музыкант, активист и блогер», — так представляется Анна Мария в Twitter. Однако, как ни крути, для большинства пользователей Сети девушка остается дочкой Михаила Ефремова и Ксении Качалиной. Попытки отделить себя от звездных родственников и тяга к индивидуализму со стороны блогера вполне понятны, ведь с самого детства обстановка в ее семье складывалась совсем не благополучная.

Анна Мария негативно относится к любым стереотипам, особенно к гендерным. Девушка неоднократно подчеркивала, что ей повезло иметь андрогинную внешность. В постах в микроблоге дочь Ефремова редко употребляет в отношении себя местоимение «она», всегда только «он», «его».

Истории о домашнем насилии, рассуждения о пансексуальности, полуобнаженные фото — откровения Анны далеко не всегда вызывают положительный отклик у подписчиков. Волна хейта накрыла девушку после того, как ее отец стал виновником ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Пользователи завалили Ефремову вопросами о том, почему она не уберегла папу от трагедии, не настояла на его лечении от алкоголизма. Но способны ли дети спасти родителей от их личных недугов?

14 октября Анне Марии исполняется всего 20, она не актриса, не певица и не ведущая, однако сейчас ее имя у всех на слуху. Чем же Ефремова заслужила такое внимание к своей персоне: происхождением, высказываниями о пороках родственников или же скандальными выходками?