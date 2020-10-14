УБЕДИТЕЛЬНО? ⟩ Дочь эстонского миллионера опровергла стереотипы о роскошной жизни богатых деток

Что же так задело дочку миллионера? Виктория Виллиг сама спровоцировала шквал вопросов на тему об образе жизни состоятельных людей, попросив своих подписчиков написать ей, как, по их мнению, живут детки богатых? Вопросы посыпались градом. И Виктория ответила на множество стереотипных убеждений и представлений о жизни в раю. Некоторые из них Виктория, скорее, подтвердила, нежели опровергла.

Первое предубеждение было связано с деньгами: «У вашего банковского счета пятизначный номер». Виллиг утверждает, что это правда, но уточняет, что у нее два разных банковских счета. «Мой личный банковский счет не состоит из пятизначной цифры. Но у меня также есть корпоративный счет, - объясняет Виллиг, добавляя, что деньги она зарабатывает на Youtube, а не берет у папы. - Я коплю, не трачу все, поэтому на счету моей компании пятизначная сумма».

Виллиг подчеркивает, что эта сумма не появилась в одночасье и не была подарена отцом. Виллиг отмечает, что ежегодно откладывает около 50 процентов своего дохода: «На будущее». По словам блогера, семья научила ее ценить, хранить и инвестировать деньги.

Отец молодой и талантливой девушки - Мартин Виллиг, соучредитель технологической компании Bolt.

Блогер объяснила фанатам, как зарабатывает деньги. ФОТО: видео из Youtube

Другой распространенный стереотип, на котором Виллиг заострила внимание, касался роскошного образа жизни, к которому она привыкла. «Это правда, однако это случилось потому, что мне очень повезло с семьей, доход которой и образ жизни выше уровня среднего класса. У меня было много возможностей путешествовать», - признается Виллиг, но подчеркивает, что знает об этом и очень ценит достижения отца. Виктория намерена сделать все, чтобы сохранить привычный уровень жизни и в будущем.

Третье предубеждение касалось магазинных трат. Подписчики уверены, что Виллиг не считает деньги, не смотрит на цены, а покупает то, что ей хочется. «Это не так. Я всегда смотрю, сколько стоит продукт питания или вещь - еда у нас очень дорогая», - констатирует Виллиг, добавляя, что если перед ней стоит выбор, какую вещь купить - подороже или подешевле, то она предпочтет второй вариант.

Виллиг также опровергла известное выражение о том, что родилась с серебряной ложкой во рту и росла избалованным ребенком. «Понимаю, почему люди так думают, ведь я живу в красивом месте, в большом доме, много путешествую, могу пользоваться всеми последними технологическими достижениями, - комментирует блогер, отмечая, что за многие современные гаджеты она платила сама.

Виктория подытожила, что с детства ей внушали: деньги зарабатываются тяжелым трудом, а не падают с неба. «Если я чего-то хочу, я должна на это заработать», - для Виктории это стало правилом.