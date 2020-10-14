ВИДЕО ⟩ Кошмар кошмарный: актрису Александру Захарову заподозрили в неудачной пластике

За короткий срок на страницу Александры Захаровой подписались свыше 8000 человек. При этом актриса сделала всего 11 публикаций. Под большинством постов поклонники рассказывают, что зарегистрировались в соцсетях из-за любимой артистки.

А вот подписчики Дмитрия Певцова были шокированы изменениями в образе Захаровой, посчитав, что она сделала пластику. Комментаторы заподозрили, что у актрисы был неквалифицированный пластический хирург.