ВИДЕО ⟩ Кошмар кошмарный: актрису Александру Захарову заподозрили в неудачной пластике

Российский актер Дмитрий Певцов рассказал подписчикам о новом пользователе Instagram – его коллеге, актрисе Александре Захаровой. Ради этого он опубликовал в соцсетях видео с артисткой и призвал подписываться на ее страницу, передает Topnews.
За короткий срок на страницу Александры Захаровой подписались свыше 8000 человек. При этом актриса сделала всего 11 публикаций. Под большинством постов поклонники рассказывают, что зарегистрировались в соцсетях из-за любимой артистки.
А вот подписчики Дмитрия Певцова были шокированы изменениями в образе Захаровой, посчитав, что она сделала пластику. Комментаторы заподозрили, что у актрисы был неквалифицированный пластический хирург.
В кадре Захарова смеется и показывает свое изменившееся лицо. Поклонники Певцова посчитали, что помочь артистке уже поздно.