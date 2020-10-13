Половину участников уволят: «ДОМ-2. Остров любви» на Сейшелах закрывается

Почти девять месяцев участники «ДОМ-2. Остров любви» провели практически взаперти на площадке реалити-шоу на Сейшельских островах. Среди них — Евгений Ромашов, Сергей Захарьяш, Майя Донцова и Алексей Купин, а также многие другие. Вылететь ни у персонала, ни у участников не было возможности из-за закрытых в период пандемии границ.

«Все очень устали и друг от друга, и от бесконечных съемок, и от сидения вдалеке от дома, — рассказал экс-участник телестройки. — Две девушки, одна из которых Юлия Белая, в какой-то момент не выдержали и сбежали: наврали организаторам, что им нужно отлучиться за периметр, взяли за свой счет билеты и каким-то образом вырвались. Так же поступил и один из операторов».

На этой неделе всех остальных людей с острова привезут в Москву. А саму площадку на Сейшелах закроют из-за нерентабельности.

«Там просто нечего стало снимать, нет интересных сюжетов, — объясняет источник. — Ребята изжили себя, наскучили, они уже ни ссорятся, ни мирятся. Ровным счетом ничего не происходит и не меняется».

По возвращении в столицу создатели реалити решат, кого из «сейшельских звезд» оставить на основной площадке шоу, а кого отправить восвояси. Также поступят и с техническим персоналом, часть которого потеряет работу. Что касается зарплаты, тут ребят точно не обидят — заработанные непосильным трудом деньги придут на карточки всех причастных к «Острову любви» вовремя.