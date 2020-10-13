У Собчак обнаружили коронавирус

Она сдавала анализ на COVID-19 и 11 октября получила положительный результат. Утверждается, что, возможно, сама Собчак еще не знает о результате теста.

В марте Собчак заявляла, что якобы переболела коронавирусом. Во время совместного прямого эфира с мужем Константином Богомоловым она вспомнила, что в начале декабря 2019 года «свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать» и что ей поставили диагноз «атипичная пневмония».

Весной 2020 года вирус подозревали у матери ведущей, члена Совета Федерации России Людмилы Нарусовой. Вдову первого мэра Санкт-Петербурга увезли в медицинское учреждение в Коммунарке днем 25 марта.