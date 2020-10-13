Певица Лобода пожертвовала смертельно больной девочке часы

В Северной Осетии живет семья Бадоевых, чья дочь больна смертельным заболеванием – спинально-мышечная атрофия (СМА). На лечение годовалой Зарины собирают 2,5 млн долларов. Именно столько стоит самый дорогой в мире укол препаратом «ZOLGENSMA». Отчет времени на спасение измеряется часами, потому что генную терапию от СМА 1 типа проводят деткам только младше двух лет. На сегодня родители Зарины нашли половину суммы — это 72,5 млн рублей (798 000 евро). Но сбор в последнее время заметно замедлился, о чем с большим сожалением писали близкие.