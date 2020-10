Певица Лобода пожертвовала смертельно больной девочке часы

Необыкновенная лотерея! ⠀ ⠀ Светлана не раз рассказывала о Зариночке у себя на странице, за что мы не устанем говорить: СПАСИБО 🙏🏻⠀ ⠀ Так же Светлана Лобода @lobodaofficial была приглашена на наш благотворительный вечер в "Дом Актёра", но к сожалению, не смогла лично поприсутствовать. Но она пожертвовала в пользу Заринки часы со своим изображением и автографом! ⠀ ⠀ Итак, сегодня мы объявляем СТАРТ СУПЕР ЛОТЕРЕИ! Часы с изображением и автографом Светланы Лободы!!! ⠀ ⠀ Вы только посмотрите на фото Зарины с этими часами! Желаем всем удачи, и пусть эти часы принесут только счастье и успех победителю!⠀ ⠀⠀ Оплачиваете лот (Скрин чека скидываете сюда в Direct,при этом чек должен быть свежий,не ранее времени выхода этого поста). Далее в комментариях отмечаете одного друга.⠀⠀ Стоимость одного номерка всего 1️⃣5️⃣0️⃣ рублей! ⠀⠀ Количество номерков неограниченно !⠀⠀ ⠀⠀ 🛑 в прямом эфире определим победителя с помощью генератора случайных чисел !⠀⠀ ⠀⠀ Доставка осуществляется за счёт победителя!⠀⠀ ⠀⠀ Реквизиты для оплаты :⠀⠀ ⠀ ❤️Карта Сбербанка: 4276 3000 4241 7777⠀⠀ папа Бадоев Заурбек Эльбрусович⠀⠀ 💓Карта РНКБ Банк 2200 0202 1151 4080⠀⠀ мама Попова Любовь Анатольевна⠀ ⠀ Вы также можете сделать перевод на другие удобные Вам реквизиты и прислать нам скрин оплаты в директ⠀⠀ ⠀ 🎁Принимая участие в наших лотереях, Вы не только получаете шанс выиграть понравившуюся вещь,но и,что самое важное, делаете свой личный вклад в спасение жизни Зарины🙏⠀ ⠀ #лобода #светланалобода #лотерея #часы #непроходимимо #протянирукупомощи #одеждадлямалышей #шоурумсевастополь #вкусныерецепты #автопрокаткрым #отзывы#отдыхсдетьми #английскийдлядетей #рецептыдлядетей #детскаямебель #крым2020 #крымотдых #крымскиймост #отдыхвкрыму #крымнаш #крымскиетеатры #крымскиеканикулы #крымскиегоры #крымонлайн #отеликрыма #отдыхнаморе #отдыхвкрыму #отдыхаемхорошо

