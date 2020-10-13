ВОТ ОНО КАК БЫЛО! ⟩ Тарзан позвал любовницу в квартиру по совету Королевой

Наташа Королева сделала очередное признание относительно скандала, разгоревшегося вокруг измены ее мужа Сергея Глушко. 47-летняя певица утверждает, что Тарзан позвал в их квартиру Анастасию Шульженко по ее совету. Правда, стриптизер, по словам звезды эстрады, пригласил девушку в гости совершенно с другой целью, намереваясь попросить ее стать суррогатной матерью их с Королевой ребенка.

Если верить исполнительницы хита «Желтые тюльпаны», некоторые время назад Анастасия подошла к Глушко после шоу и предложила свои услуги по вынашиванию ребенка. Сергей записал ее контакты и согласился подумать.