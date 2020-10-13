ВОТ ОНО КАК БЫЛО! ⟩ Тарзан позвал любовницу в квартиру по совету Королевой

«В его телефоне она так и записана: «Настя суррогат», - заверила Королева.
В итоге звездная пара решила связаться с Шульженко, однако та стала странно себя вести – срывать встречи и заигрывать со стриптизером. Но в итоге Тарзану удалось условиться с девушкой и позвать ее в квартиру. Анастасия же пришла с подругой и вместо обсуждения суррогатного материнства соблазнила Глушко. «Чтобы план сработал, они, я так думаю, подсыпали что-то Сереже в чай», - предположила певица.
Она полагает, что если бы Тарзан сразу же признался в измене, то в его крови удалось бы найти следы того вещества, которое ему подмешали. Королева тогда видела, что муж неважно себя чувствует, но не понимала причину его недомогания, сообщает журнал «Коллекция Караван историй».
Напомним, по версии звездной пары, Шульженко с подругой опоили Сергея Глушко, воспользовались его неадекватным состоянием, а потом украли из квартиры дорогие украшения певицы. Артистка уже написала заявление в полицию и теперь в этом деле разбираются правоохранители.