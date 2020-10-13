НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ ⟩ Фанаты увидели 38-летнюю Веру Брежневу без фильтров и макияжа: от былой красоты не осталось и следа

Так, в Сети разлетелись скриншоты видео из инстаграм-историй артистки, где она предстала без макияжа и фильтров. И пользователи с грустью отметили, что время берет свое. На лице блондинки стали заметны морщины, под глазами — мешочки, а волосы выглядели сухими и остались без укладки. Однако некоторые юзеры отметили, что для своего возраста Вера выглядит неплохо, просто у многих сложилось искажённое впечатление о женской красоте из-за обработанных картинок в соцсетях.