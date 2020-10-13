Вт, 13.10.2020
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НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ ⟩ Фанаты увидели 38-летнюю Веру Брежневу без фильтров и макияжа: от былой красоты не осталось и следа

Вера Брежнева

ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

Без ретуши исполнительница выглядит немного по-другому, пишет Лайф.

38-летняя Вера Брежнева на кадрах в своем Instagram выглядит безупречно: ровная гладкая кожа, шелковистые локоны и идеальный контур лица. Певица до сих пор остается секс-символом. Однако поклонники заметили, что возраст все же постепенно меняет их любимицу.

Фото © Instagram / ververa, Telegram / Yobajur

Фото © Instagram / ververa, Telegram / Yobajur

Так, в Сети разлетелись скриншоты видео из инстаграм-историй артистки, где она предстала без макияжа и фильтров. И пользователи с грустью отметили, что время берет свое. На лице блондинки стали заметны морщины, под глазами — мешочки, а волосы выглядели сухими и остались без укладки. Однако некоторые юзеры отметили, что для своего возраста Вера выглядит неплохо, просто у многих сложилось искажённое впечатление о женской красоте из-за обработанных картинок в соцсетях.

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