ФОТО ⟩ В Британии возобновили съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

В Ливерпуле возобновили съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли. В сентябре работа над картиной Мэтта Ривза была приостановлена из-за того, что Паттинсон заразился коронавирусом. Теперь с британцем все хорошо и он вернулся к работе, пишет Сегодня.