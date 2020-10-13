ФОТО ⟩ В Британии возобновили съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

В Ливерпуле возобновили съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли. В сентябре работа над картиной Мэтта Ривза была приостановлена из-за того, что Паттинсон заразился коронавирусом. Теперь с британцем все хорошо и он вернулся к работе, пишет Сегодня.
Издание Daily Mail опубликовало свежие кадры, снятые накануне у Зала Святого Георгия в центе английского города. Это место стало локацией для сцены похорон. На снимках видно самого Роберта Паттинсона в образе Брюса Уэйна, а также второстепенных персонажей.
34-летний актер, одетый в элегантное шерстяное пальто, выходит из машины, похожей на винтажную версию бэтмобиля. Актеры массовки несут венки к зданию. В перерывах все носят защитные маски.
Напомним, что в фильме "Бэтмен", помимо Роберта Паттинсона, появятся Пол Дано, Колин Фаррелл, Зои Кравиц и другие.