ГАЛЕРЕЯ ⟩ Новый отечественный шпионский боевик «O2» заставил эстонцев бросить дела и бежать в кино

Исполнительный директор сети кинотеатров Apollo в странах Балтии Кадри Ярм порадовалась, что шпионский боевик вернул жизнь в их кинотеатры. «Потрясающая актерская работа, интересная история, высокий стиль - всё это и создает потрясающую атмосферу во время просмотра. Кинотеатры аплодируют стоя такому качественному отечественному кинематографу!» - добавила Ярм.

Руководитель Forum Cinemas в Прибалтике Кристьян Конго прогнозирует, что фильм «O2» еще себя покажет и в ближайшие недели - количество зрителей увеличится. «"O2" - это такой эстонский фильм, которым нужно наслаждаться на большом экране. Художественный фильм на такую важную для эстонцев тему можно сравнить по уровню с "Правдой и справедливостью". Обязательно в кино фильм "O2" придут смотреть и семьи, для них это уникальная возможность показать детям историю Эстонию. Программы составлены так, что люди в течение долгого времени смогут приходить в кино на фильм в удобное для них время. Театры переполнены, но хороший эстонский фильм привлечет публику и в кино, ведь в кино ходить безопасно. Дезинфицируем кинолзалы после каждого сеанса, современные залы позволяют соблюдать необходимую дистанцию», - сказал Конго.

«О2» — это сокращенное название Второго Отдела Штаба Вооруженных сил, то есть подразделения эстонской военной разведки. Действие основанного на реальных событиях фильма происходит в 1939 году, когда Эстония стояла на пороге потери независимости.

Со дня на день разразится Вторая мировая война, и именно в этот критический момент глава эстонской службы, ведущей разведку против СССР, становится жертвой таинственного убийства. Довольно скоро выясняется, что в ряды разведчиков затесался предатель. Задача вывести предателя на чистую воду ложится на плечи Феликса Кангура (Прийт Выйгемаст). Тем временем разведслужбе становится известно, что Сталин и Гитлер заключили тайный договор, который касается всей Европы включая Эстонию. Дополнительно усложняют ситуацию гнетущий Феликса секрет – два года назад у него был страстный роман.

Помимо исполнителя главной роли Прийта Выйгемаста в фильме также задействованы: Элмо Нюганен, Рейн Оя, Дорис Тислар, Пяару Оя, Тамбет Туйск, Индрек Ояри, Хеле Кырве, Ало Кырве, Йохан Кристьян Аймла, латвийские актеры Агнесе Цируле и Каспарс Знотиньш, финский актер Сампо Саркола и многие другие.

Режиссер «O2» – Маргус Паю («Тайное общество Супилинна»). Авторы сценария –Тийт Алексеев, Эрийкка Этолен-Паю, Том Абрамс и Олле Мирме. Оператор картины –Меэлис Веэреметс, художник – Яагуп Роомет, художник по костюмам – Кристина Лыук, композиторы – Рихардс Залупе и Эрикс Эшенвалдс, звукорежиссер – Витис Пуронас, монтажер – Марион Коппель.