ГАЛЕРЕЯ ⟩ Новый отечественный шпионский боевик «O2» заставил эстонцев бросить дела и бежать в кино

Начиная с прошлой недели в кинотеатрах Эстонии показывают отечественный шпионский боевик «O2», который заставил тысячи наших сограждан купить билет не на балет, а в кинотеатр на просмотр фильма. За первый уик-энд картину посмотрели почти 16 тысяч зрителей, и это лучший показатель среди местных фильмов за время пандемии.
Исполнительный директор сети кинотеатров Apollo в странах Балтии Кадри Ярм порадовалась, что шпионский боевик вернул жизнь в их кинотеатры. «Потрясающая актерская работа, интересная история, высокий стиль - всё это и создает потрясающую атмосферу во время просмотра. Кинотеатры аплодируют стоя такому качественному отечественному кинематографу!» - добавила Ярм.
Руководитель Forum Cinemas в Прибалтике Кристьян Конго прогнозирует, что фильм «O2» еще себя покажет и в ближайшие недели - количество зрителей увеличится. «"O2" - это такой эстонский фильм, которым нужно наслаждаться на большом экране. Художественный фильм на такую важную для эстонцев тему можно сравнить по уровню с "Правдой и справедливостью". Обязательно в кино фильм "O2" придут смотреть и семьи, для них это уникальная возможность показать детям историю Эстонию. Программы составлены так, что люди в течение долгого времени смогут приходить в кино на фильм в удобное для них время. Театры переполнены, но хороший эстонский фильм привлечет публику и в кино, ведь в кино ходить безопасно. Дезинфицируем кинолзалы после каждого сеанса, современные залы позволяют соблюдать необходимую дистанцию», - сказал Конго.
«О2» — это сокращенное название Второго Отдела Штаба Вооруженных сил, то есть подразделения эстонской военной разведки. Действие основанного на реальных событиях фильма происходит в 1939 году, когда Эстония стояла на пороге потери независимости.
Со дня на день разразится Вторая мировая война, и именно в этот критический момент глава эстонской службы, ведущей разведку против СССР, становится жертвой таинственного убийства. Довольно скоро выясняется, что в ряды разведчиков затесался предатель. Задача вывести предателя на чистую воду ложится на плечи Феликса Кангура (Прийт Выйгемаст). Тем временем разведслужбе становится известно, что Сталин и Гитлер заключили тайный договор, который касается всей Европы включая Эстонию. Дополнительно усложняют ситуацию гнетущий Феликса секрет – два года назад у него был страстный роман.
Помимо исполнителя главной роли Прийта Выйгемаста в фильме также задействованы: Элмо Нюганен, Рейн Оя, Дорис Тислар, Пяару Оя, Тамбет Туйск, Индрек Ояри, Хеле Кырве, Ало Кырве, Йохан Кристьян Аймла, латвийские актеры Агнесе Цируле и Каспарс Знотиньш, финский актер Сампо Саркола и многие другие.
Режиссер «O2» – Маргус Паю («Тайное общество Супилинна»). Авторы сценария –Тийт Алексеев, Эрийкка Этолен-Паю, Том Абрамс и Олле Мирме. Оператор картины –Меэлис Веэреметс, художник – Яагуп Роомет, художник по костюмам – Кристина Лыук, композиторы – Рихардс Залупе и Эрикс Эшенвалдс, звукорежиссер – Витис Пуронас, монтажер – Марион Коппель.
Съемки «O2» продолжались восемь месяцев, а к производству картины были привлечены более тысячи человек. Фильм произвели киностудии Nafta Films (продюсер Эско Рипс, сопродюсер Диана Микита) и Taska Film (продюсер Кристиан Таска). В производстве также участвовали Solar Films (Финляндия), Film Angels (Латвия) и InScript (Литва). Проект поддерживают Эстонский институт кино, Министерство обороны Эстонии, фонд Eesti Kultuurkapital («Капитал культуры»), город Таллинн, Elisa, Tallink, Tradehouse, Olerex, Creative Europe Media, Вируский фонд кино, Тартуский фонд кино, Латвийский институт кино, Литовский институт кино, Институт кино Финляндии, YLE, AkzoNobel, Baltic Work Boats, D’Difference, Goldwell, Hestia Hotel Group и другие. Дистрибьютор – Hea Film (Estonian Theatrical Distribution OÜ).