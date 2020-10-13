ВИДЕО ⟩ Молодая и горячая порнозвезда Pornhub Solazola живет в Таллинне и наслаждается осенним солнцем

Одна из самых популярных порнозвезд Pornhub с ником Solazola живет в Таллинне. По данным сайта starpri.ru, 20-летняя артистка родилась здесь. Неизвестно даже ее настоящее имя, но, конечно же, она ведет и обычный образ жизни, и вы можете увидеть приму порносайтов в супермаркетах или в торговых центрах, пишет Elu24.
20-летняя Solazola поделилась в Instagram видео, на котором позволяет осеннему солнцу ласкать свои ягодицы. Solazola занимает 28-е место по популярности среди звезд Pornhub.
«Я не люблю холод, поэтому наслаждаюсь последними теплыми лучами солнца, - подписала порноактриса видео и посетовала, что не сможет зимой полететь в жаркие страны из-за продолжающейся эпидемии коронавируса.
Solazola - это русскоязычная порнозвезда, чье официальное видео на Pornhub просмотрело 333 миллиона человек. Настоящее имя женщины неизвестно, но, по ее словам, она живет со своим парнем в Таллинне, зарабатывая на булавки и на сайте OnlyFans.
Любители горячих роликов с сексапильными красотками с большим восторгом пересматривают работы молодой актрисы. В свои 20 лет она успела обзавестись армией поклонников и ценителей ее таланта. А всё потому, что девушка настоящая, юная и не подвергала своё тело новомодному «тюнингу» – увеличению груди. Ее рост 172 см, вес 50 кг. Родилась и живет в Таллинне.
О детстве и юности будущей звезды ничего не известно, также как и о семье, в которой она выросла. Судя по всему, красавица хочет отделить личную жизнь от своей работы. И в этом есть смысл.