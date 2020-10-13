ВИДЕО ⟩ Молодая и горячая порнозвезда Pornhub Solazola живет в Таллинне и наслаждается осенним солнцем

20-летняя Solazola поделилась в Instagram видео, на котором позволяет осеннему солнцу ласкать свои ягодицы. Solazola занимает 28-е место по популярности среди звезд Pornhub.

«Я не люблю холод, поэтому наслаждаюсь последними теплыми лучами солнца, - подписала порноактриса видео и посетовала, что не сможет зимой полететь в жаркие страны из-за продолжающейся эпидемии коронавируса.

Solazola ФОТО: Instagram

Solazola - это русскоязычная порнозвезда, чье официальное видео на Pornhub просмотрело 333 миллиона человек. Настоящее имя женщины неизвестно, но, по ее словам, она живет со своим парнем в Таллинне, зарабатывая на булавки и на сайте OnlyFans.

Solazola ФОТО: Instagram

Любители горячих роликов с сексапильными красотками с большим восторгом пересматривают работы молодой актрисы. В свои 20 лет она успела обзавестись армией поклонников и ценителей ее таланта. А всё потому, что девушка настоящая, юная и не подвергала своё тело новомодному «тюнингу» – увеличению груди. Ее рост 172 см, вес 50 кг. Родилась и живет в Таллинне.

Solazola ФОТО: Instagram