ДОИЗМЕНЯЛСЯ! ⟩ Не вынесла тонкая душа стриптизера: Тарзан попал в реанимацию

В Сети продолжают обсуждать скандал с изменой вокруг звездой семьи Наташи Королевой и Сергея Глушко, выступающего под сценическим именем Тарзан.

На этот раз поводом для бурной реакции поклонников послужил выход второй серии шоу телеведущей Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!» на ее YouTube-канале, героями которой стали оскандалившиеся артисты.

В своей работе блондинка заявила, что после произошедших неприятностей Тарзан угодил в реанимацию. В качестве доказательств своих слов Собчак представила снимок, на которой 50-артист лежит на больничной койке в медицинской маске на лице и со стойкой для капельницы.

По некоторым данным, у стриптизера произошел нервный срыв после шоу Андрея Малахова, на котором обсуждалась его измена.

На текущий момент ни сам Сергей Глушко, ни Наташа Королева не прокомментировали ситуацию. В Instagram Тарзана также нет никакой информации, свидетельствующей об ухудшении его здоровья.

К примеру, последний пост артиста, опубликованный буквально накануне, посвящен отдыху с друзьями во дворе его дома.

К слову, в новом выпуске «Осторожно, Собчак!» Наташа Королева рассказала о том, как обсудила неверность своего мужа с сыном-подростком. По словам певицы, Архип не стал задавать своим родителям вопросов, хотя видел происходящее в семье. При этом однажды он не выдержал и попросил родителей «не париться», назвав произошедшее «ерундой». «Я вспоминаю вас десять лет назад… Тогда вы бы вообще внимания на это не обратили», – заявил Наташе Королевой подросток.