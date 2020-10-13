Гороскоп на 13 октября: Девы заслужили сюрприз, а Рыбам стоит сдерживать эмоции

Овен

В этот день лучше не засиживаться на одном месте – воспользуйтесь предоставленной возможностью.

Телец

Ваша рассеянность может сыграть с вами злую шутку – желательно, чтобы вас кто-то проконтролировал.

Близнецы

В этот день не стоит впадать в крайности и скупать все подряд. Но полезное приобретение вы все-таки сделаете, уверяет «Сегодня».

Рак

Если ваш близкий человек хочет побыть в одиночестве, дайте ему такую возможность без лишних вопросов.

Лев

День подходит для путешествий, получения новых знаний и положительных эмоций. Берегите ценные вещи.

Дева

Если вам чего-то хочется, не отказывайте себе в маленьких удовольствиях. Вы заслужили радости жизни.

Весы

В поисках положительных эмоций не отказывайтесь от идеи творчества и разбудите спящие в вас разнообразные таланты.

Скорпион

Помогая решить насущные вопросы близких вам людей, вы даже забудете о собственных проблемах.

Стрелец

Не нагружайте себя тяжелой физической работой, лучше займитесь изучением чего-то нового.

Козерог

Вы рискуете с головой нырнуть в решение накопившихся рабочих вопросов – отнеситесь к этому философски.

Водолей

Звезды не рекомендуют вам в этот день посещать шумные места. Лучше уединиться и заняться собой.

Рыбы