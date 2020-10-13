Гороскоп на 13 октября: Девы заслужили сюрприз, а Рыбам стоит сдерживать эмоции

13 октября начинается период ретроградного Меркурия, который окончится 3 ноября. На фоне происходящих вокруг событий эти несколько недель могут принести сдвиги в жизни каждого представителя Зодиака.
Первые дни ретроградного Меркурия станут особо напряженными из-за оппозиции с ретроградным Марсом в Овне, которую образует Солнце в Весах. Постарайтесь отпустить злость и агрессию и поразмыслить над тем, чтобы получить новый взгляд на свою жизнь.
Овен
В этот день лучше не засиживаться на одном месте – воспользуйтесь предоставленной возможностью.
Телец
Близнецы
В этот день не стоит впадать в крайности и скупать все подряд. Но полезное приобретение вы все-таки сделаете, уверяет «Сегодня».
Рак
Лев
День подходит для путешествий, получения новых знаний и положительных эмоций. Берегите ценные вещи.
Дева
Если вам чего-то хочется, не отказывайте себе в маленьких удовольствиях. Вы заслужили радости жизни.
В поисках положительных эмоций не отказывайтесь от идеи творчества и разбудите спящие в вас разнообразные таланты.
Скорпион
Помогая решить насущные вопросы близких вам людей, вы даже забудете о собственных проблемах.
Стрелец
Не нагружайте себя тяжелой физической работой, лучше займитесь изучением чего-то нового.
Козерог
Вы рискуете с головой нырнуть в решение накопившихся рабочих вопросов – отнеситесь к этому философски.
Водолей
Звезды не рекомендуют вам в этот день посещать шумные места. Лучше уединиться и заняться собой.
Рыбы
В вас зреет недовольство, в первую очередь собой, которое может выплеснуться и на окружающих.