ФОТО И ВИДЕО 18+ ⟩ Самый горячий стрип-клуб Таллинна: туристов нет, но на сцене все так же жарко!

Развлекательные заведения, закрывшиеся весной из-за коронавируса, начинают приспосабливаться к этим особым обстоятельствам. Стриптиз-клуб Bonbon в Старом городе Таллинна работает на полную мощность, с той лишь разницей, что здесь нет туристов, а на выступающих на сцене девушках надеты маски.

Закрытый в конце марта клуб Bonbon открылся вновь лишь в конце августа. Буквально через месяц местные ночные клубы столкнулись уже с новой проблемой – введением общенационального запрета на продажу алкоголя в ночное время.

По словам владельца увеселительного заведения, продажа безалкогольного пива, джина и сидра продолжится и после полуночи, но он не видит будущего такой бизнес-модели. «Скажем так, это лучше, чем ничего. На самом деле эта модель не работает, некоторые приходят уже в приподнятом настроении, что немного продлевает их пребывание в клубе», – сказал Elu24 владелец клуба.

Хотя многие заведения пытаются обойти введенные ограничения, продавая до полуночи столы с алкогольными напитками или разрешая приходить на вечеринку с напитками, Bonbon не занимается таким мошенничеством. «Если что-то случится, и здесь кто-то заболеет – это будет просто позор перед всеми. Это всего лишь копейки, и мы не будем даже пытаться», – сказал хозяин клуба.

Однако новое ограничение открыло умы клиентов для новых впечатлений. «Некоторые клиенты сказали, что это интересный опыт – пойти в стриптиз-бар таким образом, чтобы утром вспомнить все, что там происходило. Часто наутро многие не помнят где были, сожалеют о потраченных деньгах, и не знают, что вообще происходило», – говорит владелец.

Вечеринки держаться на последних местных жителях

Две недели назад на ночную жизнь Старого города обрушился еще один кошмар, когда Эстония исчезла из списка безопасных стран для Финляндии, в которые можно было путешествовать без карантина. Если в конце лета туристы стали спокойно переезжать, то теперь снова приходит только местный клиент.

По словам владельца стрип-клуба, долго так продолжаться не может. «Эти запреты должны закончиться, потому что в минувшие выходные город был совершенно пуст. Можно было бы работать, но людям нечего делать в городе, если они не могут найти здесь развлечения. Мы просто тихонько убьем этот город», – сказал он.

По словам хозяина клуба, в настоящее время работы достаточно, чтобы оплатить аренду. «Мы работаем на арендодателя, а не на себя», – резюмировал он. Когда клубы закрывались весной, им не приходилось платить за аренду.